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中北冠｜晋级靠开火 博托卢卡继续「斯」杀

波盘王
更新时间：08:00 2026-05-30 HKT
发布时间：08:00 2026-05-30 HKT

托卢卡 VS 堤格雷斯
YouTube周日早上8:00直播
推介：球队入球大细主队 [1.5] 大

托卢卡把握力奇准，即使决赛亦有权照攻，有状态火热的保连奴费南迪斯领衔攻坚，势于明早中北美洲冠军球会杯决赛，凭主场之利狂轰堤格雷斯，球队入球大细主队1.5球的「大」稳开。

托卢卡于今场中北冠决赛占主场之利，皆因决赛场地是按两支决赛球队在淘汰赛的表现而决定，而托卢卡其实跟堤格雷斯同样得6胜2负失7球，不过共入18球令得失球多出足足8球，再加上场均7.7次中目标攻门属赛事最多，足证这支墨超首阶段冠军完全凭极猛火力杀入决赛。前锋保连奴费南迪斯共入8球属中北冠神射手，上佳表现更令他暌违6年再获葡萄牙国家队在3月友赛征召，虽然最终还是落选世界杯26人名单，不过亦证明这位33岁射手的实力获得认同。

客军堤格雷斯今届3场作客1胜2负只入两球，远征哑火，而且对赛往绩只得1胜8负，未踢心理上已先输一仗，今场作客预料挨打。惟效力堤格雷斯11季的传奇射手基格纳离队在即，众将或上下一心以冠军饯行，最终胜负难料。球队入球大细主队开出1.5球的「大」既然有2.08倍合理分头，反而更稳阵。加利李尔

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