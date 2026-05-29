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瑞超｜艾夫斯堡够硬朗 有力一球克「迪」

波盘王
更新时间：08:00 2026-05-29 HKT
发布时间：08:00 2026-05-29 HKT

奥基廸 VS 艾夫斯堡
HOY 76台周六凌晨1:00直播
推介：让球主客和 [+1] 和

艾夫斯堡现时在瑞典超级联赛中排第4位，实力上当较今场对手，在16队中排包尾的升班马奥基迪高，然而，从艾夫斯堡的进攻并不高，近5仗只入6球，能连续5场保持不败，主要靠防守，尤其中场悍将麦路臣场均有12.8次防守贡献为全队最高，有其坐镇下，球队可望稳中求胜，博其仅胜一球，让球主客和客让一球「和」。

瑞超现时除榜首天狼星一支独秀之外，另有3队得分17分，艾夫斯堡是其中之一，却因得失球差排第4 ，球队4胜5和1负的成绩，论胜率未算高，而合共仅入14球，场均1.4球的火力反映实力未算强，能排在上游主要靠防守。冰岛国脚麦路臣在中场的位置感和精准拦截，成为防线前最佳屏障，在铲球和拦截数目皆为全队最高，连封阻对方射门的次数亦为队中第二多。有其压阵，艾夫斯堡纵未有强攻本钱，仍足以取得优势。

升班马奥基迪明显水平较次，仅靠斗志仍未足以在瑞超站稳，现时仅得5分包尾，犹幸在主场4战录2和2负，合共仍5个入球，面对攻力未算突出的艾夫斯堡，或有力稍为纠缠。马高

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