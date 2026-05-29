挪超｜波杜基林特复苏 有力狂风扫「洛」叶

洛辛堡 VS 波杜基林特

香港时间周六凌晨1:00开赛

推介：波胆0:2及0:3

今季打入欧联8强的挪威奇兵波杜基林特近绩在联赛中发力，近4战狂轰15球兼且每场最少射入3球，尽显其超班王者风范。在主攻战术下，助攻力强的右闸苏禾特更得机会尽展所长，近两仗连续交出助攻兼取得入球，有其从后杀上拉开进攻阔度，今晚作客近况欠佳的洛辛堡可望轻松大胜，推介波胆0:2及0:3。

波杜基林特在新一季的挪超表现一度显得反复，现时在积分榜仍以5分之差落后榜首的维京。这队近年在国内呼风唤雨的班霸，上季在欧联曾以强横攻力正面击败曼城、国际米兰等豪门，最终杀入8强奇兵，实力应能在本土横行，近仗似乎已全面复苏，近4场录3胜1和，更重要的是从入球数字上反映状态的冒升，球队近4仗入15球，场均近4个入球，兼且每仗皆最少入3球。以此强势，今晚作客近年风光不再的洛辛堡，可望再一次轻胜。

现今的挪威足球崇尚进攻，全国有不少善攻和跑动能力强的球员诞生，波杜基林特的狂攻打法更有利这类球员冒起。最新就有右闸苏禾特，这名身高仅1米68的球员凭其灵活度、机动力，频频在右路从后杀上助攻，拉阔对手防线，既能作出精准传中，又能直接攻门。

此子在今季10场联赛已有3入球和2次助攻，数据不下于前线进攻球员。继对史达交出入球和助攻后，上仗对白兰恩再一次助攻得手，助球队大胜。今仗其助攻仍会是攻破对手大门的重要手段。

洛辛堡今非昔比

过往洛辛堡在挪超最为人所熟悉，但近年已无复当年勇，现时更在16队中排尾2，10战合共只入7球，为整个联赛中入球最少一队。近4战录1胜3负，未见起色下，今仗只能死守，输少当赢。预料主队破蛋乏力，波胆0:2及0:3属合理之选。马高