Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

挪超｜波杜基林特复苏 有力狂风扫「洛」叶

波盘王
更新时间：07:00 2026-05-29 HKT
发布时间：07:00 2026-05-29 HKT

洛辛堡 VS 波杜基林特
香港时间周六凌晨1:00开赛
推介：波胆0:2及0:3

今季打入欧联8强的挪威奇兵波杜基林特近绩在联赛中发力，近4战狂轰15球兼且每场最少射入3球，尽显其超班王者风范。在主攻战术下，助攻力强的右闸苏禾特更得机会尽展所长，近两仗连续交出助攻兼取得入球，有其从后杀上拉开进攻阔度，今晚作客近况欠佳的洛辛堡可望轻松大胜，推介波胆0:2及0:3。

波杜基林特在新一季的挪超表现一度显得反复，现时在积分榜仍以5分之差落后榜首的维京。这队近年在国内呼风唤雨的班霸，上季在欧联曾以强横攻力正面击败曼城、国际米兰等豪门，最终杀入8强奇兵，实力应能在本土横行，近仗似乎已全面复苏，近4场录3胜1和，更重要的是从入球数字上反映状态的冒升，球队近4仗入15球，场均近4个入球，兼且每仗皆最少入3球。以此强势，今晚作客近年风光不再的洛辛堡，可望再一次轻胜。

现今的挪威足球崇尚进攻，全国有不少善攻和跑动能力强的球员诞生，波杜基林特的狂攻打法更有利这类球员冒起。最新就有右闸苏禾特，这名身高仅1米68的球员凭其灵活度、机动力，频频在右路从后杀上助攻，拉阔对手防线，既能作出精准传中，又能直接攻门。

此子在今季10场联赛已有3入球和2次助攻，数据不下于前线进攻球员。继对史达交出入球和助攻后，上仗对白兰恩再一次助攻得手，助球队大胜。今仗其助攻仍会是攻破对手大门的重要手段。

洛辛堡今非昔比

过往洛辛堡在挪超最为人所熟悉，但近年已无复当年勇，现时更在16队中排尾2，10战合共只入7球，为整个联赛中入球最少一队。近4战录1胜3负，未见起色下，今仗只能死守，输少当赢。预料主队破蛋乏力，波胆0:2及0:3属合理之选。马高

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
时事热话
14小时前
向太爆一顶流男星当众向她下跪 为认契妈不理巨星身份 向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
向太爆一顶流男星当众向她下跪  为认契妈不理巨星身份  向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
影视圈
9小时前
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
生活百科
19小时前
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
影视圈
14小时前
屯门中学校长李卓兴爆粗成「三失」 今向校董会请辞 关爱队、分委会席位亦不保
01:34
屯门中学校长李卓兴爆粗成「三失」 今向校董会请辞 民政署：接获辞任关爱队及分委会通知
社会
12小时前
01:34
屯门中学校长李卓兴爆粗后请辞 首度鞠躬道歉 拭泪：想同同学讲「唔好学我」
社会
11小时前
周亦卿2015年立遗嘱前9日赠长女周莉莉5432万元支票及五女周蕙蕙花园台单位，周莉莉收支票之余，对五妹亦获赠物业感到不满。资料图片
其士争产案丨2015年遗嘱订立前9日收父亲5432万元 周莉莉对周蕙蕙亦获赠花园台物业感不满
社会
13小时前
「热就出厅坐！」33.7度高温 工人姐姐早1小时开冷气被公审 网民起底雇主惊揭更凉薄前科｜Juicy叮
「热就出厅坐！」33.7度高温 工人姐姐早1小时开冷气被公审 网民起底雇主惊揭更凉薄前科｜Juicy叮
时事热话
17小时前
李嘉欣绝美零滤镜状态曝光 露肩背心衬Hermès袋尽显百亿阔太贵气 伦敦现身疑探留学囝囝
李嘉欣绝美零滤镜状态曝光 露肩背心衬Hermès袋尽显百亿阔太贵气 伦敦现身疑探留学囝囝
影视圈
13小时前
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
食用安全
2026-05-28 07:30 HKT