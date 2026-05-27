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自由杯 | CA普拉坦斯 「泰」然抢分晋级

波盘王
更新时间：06:59 2026-05-27 HKT
发布时间：06:59 2026-05-27 HKT

CA普拉坦斯防线颇有韧力，加上要成功抢分才有望出线，战意必强。该队有翼锋萨比奥拉充当突击先锋，明早于南美自由杯E组作客无欲无求的哥连泰斯，有力抢分，让球主客和受让一球的「客胜」有不俗分头，十分值博。


赛前于E组排次席的客军CA普拉坦斯，仅两分领先第3位的圣达菲，虽然手握小组头2的出线主导权，但圣达菲最后一轮对榜尾的彭拿路，抢分机会极高，故CA普拉坦斯今场必须至少和波才有望晋级。


其实CA普拉坦斯防守统计十分不俗，场均成功抢断11.2次及成功拦截17次，分别排自由杯32队第4及第6多。防线明显习惯受压，更有利快马突击。翼锋萨比奥拉场均成功扭过对手2.8次属全队最多，加上5场自由杯共交入球助攻各一，有力偷袭得手。

主队笃定首名战意成疑


榜首的主队哥连泰斯已4分遥遥领先，今场只属例行公事，大有可能派副选上阵，战意成疑且实力或有削弱。再者，上季首席射手尤尼艾拔图近13场各赛只入1球，状态低迷，今场不宜高估。预料客队坐和望赢，让球主客和受让一球的「客胜」有2.1倍，当然直取。

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让球主客和[+1] 客胜
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