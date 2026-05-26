法甲附｜级数差天共地 尼斯「圣」券在握

圣伊天 VS 尼斯

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推介：让球主客和 [-1] 客胜

尼斯踏入季尾有明显进步，面对劲旅不落下风之余，即使落败亦显示顽强斗志。今晚于法甲升班附加赛首回合作客把握力平平的圣伊天，尼斯势靠翼卫约拿芬卡拉奥斯于边路提供高质传中球而先拔头筹，让球主客和开出客队让一球的「客胜」十分稳阵。

赛前排联赛榜第18位的尼斯，对上5场联赛获4和1负，当中曾打出连续3场不败，对手包括前5的朗斯、里尔及马赛，明显打出顽强斗志。即使刚周五法国杯决赛1:3负朗斯饮恨，但该仗的控球率58%、攻门次数17次及成功传球351次皆比对手为高，再考虑到曾经落后两球下，上半场补时阶段一度追近至1:2，可见球队已逐渐适应重要赛事的强度之余，硬碰列强亦显示誓不低头的态度。

尼斯今仗要与圣伊天放手一搏，约拿芬卡拉奥斯的传中球至关重要。这位33岁右翼卫今季联赛共交出6个助攻属全队之首，而今季共创造16次黄金机会更属法甲并列第2多，另外共65次创造机会予队友亦排法甲第3多，以下游球队来说已是十分不俗的排名。今晚尼斯有约拿芬卡拉奥斯在右路不断使出「七旋斩」下，势可显示法甲与法乙球队的实力分野。

圣伊天对赛下风

而主队圣伊天以法乙第3位晋身升班附加赛，但上场4强作东仅闷和罗德兹，要凭互射12码才能杀入决赛。加上球队于法乙共创造黄金机会77次，却有45次失诸交臂，把握力尚待改善。往绩上，双方对上5次各赛交手圣伊天全负，上季更曾0:8大败，今场再碰头绝对下风。既然主队隐忧不少，让球开出客队让一球亦无有怕，「客胜」合情合理，一于直取。

加利李尔