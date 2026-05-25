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挪超｜守强攻弱 洛辛堡闷战可期

波盘王
更新时间：08:00 2026-05-25 HKT
发布时间：08:00 2026-05-25 HKT

KFUM奥斯陆 VS 洛辛堡
香港时间今晚11:00开赛
推介：入球大细[2.5]细

洛辛堡入球能力本已属有限公司，远征更严重哑火，犹幸中路在中坚汤马士南锡克坐镇下，今晚于挪超作客地头威力一般的KFUM奥斯陆势不致多失。海军斗水兵火力有限，入球大细2.5球的「细」可作全日重心。

客军洛辛堡赛前排挪超第15位，相对上季排第7位冲线，今季表现大幅下滑。尤其洛辛堡作客火力低迷，直落4场联赛作客食白果，而近5场各赛场均仅入1球，严重哑火下，今场必先稳守，不会贸然压上。虽然锋线人才匮乏，不过仍有表现稳健的汤马士南锡克可作后防基石，这位斯洛伐克中坚联赛场均解围5.3次属队中第2多，一脚清踢法劣势时对减压有莫大帮助。

KFUM攻力同样欠锐利

主队KFUM奥斯陆目前排第14，状态同样一般，对上两场主场只攻入1球，地头火力有限。既然双方均缺埋门把握，互相牵制下难以打破僵局，入球必少，入球大细2.5球的「细」稳开。加利李尔
 

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