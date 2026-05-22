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法国杯｜对手无计可「斯」 朗斯有力绝杀

波盘王
更新时间：07:00 2026-05-22 HKT
发布时间：07:00 2026-05-22 HKT

朗斯 VS 尼斯
Now639台周六凌晨3:00直播
推介：半全场「和-主」

朗斯今季一直表现神勇，尤其失控球权的逼抢极快，有力控制大局。该队有指挥官艾迪恩汤马臣于中场调度，势于今晚法国杯决赛面对有后顾之忧的尼斯时尾段奠胜，半全场「和-主」开出机会不低，值得冷敲。

以法甲第2名冲线的朗斯，比上季第8位有长足进步，自第11周起更从未跌出过前3位，表现稳定。归根究柢，季初上任的主帅皮尔沙治是朗斯踢法变得积极的主因，今季联赛成功抢断对手传球10.6次及成功拦截8.7次均属联赛最多，而成功前场逼抢5.3次则属第3多，足证球队失去控球时往往能极快抢回皮球，令对手无计可施。

而朗斯在法国杯的晋级过程亦说服力十足，4战共入16球失6球火力十足，4强主场4:1大胜同是来自法甲的图卢兹一役，全场共10次射中目标之余，亦将对手挤压至只有1次，统治力十足。

中场艾迪恩汤马臣于该仗不但收获一记入球，更重要是50次传球有49次都交到队友脚下，成功率高达98%，包括两次成功长传，视野极广。故这位32岁中场今季联赛共交出9次助攻，成为法甲并列助攻王，毫不令人意外。

尼斯韧力够可守半场

至于尼斯则排法甲第18位，今场决赛后仍未能收咧，皆因下周中尚要与法乙圣伊天踢护级附加赛首回合，同样重要。然而尼斯季尾却有一定韧力，近7场只曾一败，加上今场属一场过决赛，下风球队开赛早段或先专注防守，未必太早失球。预料主队技术士气均占优，不过拆局需时，有3.9倍的半全场「和-主」相当值博。加利李尔

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