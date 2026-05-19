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英超 | 热刺护级只需1分 加历查倒戈截「车」

波盘王
更新时间：07:00 2026-05-19 HKT
发布时间：07:00 2026-05-19 HKT

随着韦斯咸在周日落败，热刺现时降班危机大幅纾缓，实际上只需取得1分已几可成功护级。以球队近4战取得2胜2和走势，不难从刚在足总杯决赛饮恨的车路士身上取得分数。工兵型中场干拿加历查近5仗复任正选，其烂打表现正为球队带来护级希望，今仗倒戈旧主定必拼尽出一口恶气，推介和波。马高

热刺靠烂打连取8分

热刺近4战录得2胜2和的不败佳绩，连抢8分下，护级近在咫尺。近仗分别曾作客击败狼队及阿士东维拉，球队战术执行力明显改善，靠防守和突击成功抢分。此外，倒戈的进攻中场干拿加历查在新帅迪沙比麾下，近5仗重任正选，即为球队带来明显改变。这名英格兰国脚多场踢足全场，其不惜气力的烂打截击大幅增强了中场防守屏障。今仗作客面对旧主定必拼尽，誓要协助热刺成功护级。

主场的车路士近两仗转打三中坚阵式后，虽然防守更稳固令失球减少，即使曼城亦鲜能创造致命威胁，但其前线进攻力同样锐减，两战仅入1球。蓝战士毕竟在足总杯决赛以0:1饮恨落败，球员体能和士气俱受损下，今场回师主场作赛亦难言有把握击败对手。

马高推介

主客和 和
车路士 0:0 热刺
Now 623台周三凌晨3:15直播

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