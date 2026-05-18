瑞超｜火力大「星」级 佐加顿斯入球必多

佐加顿斯 VS 天狼星

香港时间周二凌晨1:00开赛

推介：入球大细 [3.5] 大

佐加顿斯创造力排名第一，带动入球能力急升，成绩节节上升。阵中进攻中场希格伦表现极之抢眼，近2仗交出1入球及5次助攻，状态大勇。今仗瑞超面对高踞联赛榜首的天狼星，佐加顿斯凭主场之利及锐利锋力绝对可以看高一线，加上两军近期入球能力极高，推介入球大细3.5球大。

佐加顿斯季初表现虽然反复，但球队近期已经完全找回比赛节奏，战绩亦随之稳步上扬。这支瑞超传统劲旅今季的整体创造力高踞全联赛第一位，反映出他们在组织攻势方面极具威胁，攻力无庸置疑。在最近的两场比赛中，佐加顿斯展现出极强的入球能力，合共狂轰对手10球之多。阵中灵魂人物挪威进攻中场希格伦在这两场比赛中表现光芒四射，个人交出1个入球及5次助攻的完美数据，绝对是天狼星防线的最大心腹大患。

天狼星场均入近3球

作客的天狼星现时联赛领导群雄，近期展现出极强大攻击力，在近5战轰入14球之多。双方同样拥有锐利锋线，今场对碰肯定上演入球大战。马高