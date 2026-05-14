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西甲｜中坚新贵稳健 华伦西亚势半场闷和

波盘王
更新时间：08:00 2026-05-14 HKT
发布时间：08:00 2026-05-14 HKT

华伦西亚 VS 华历简奴
Now632台周五凌晨1:00直播
推介：半场波胆0:0

华伦西亚近况飘忽，半场或以稳定阵脚为主，未敢大军压境。该队有防守积极的中坚施萨达列加坐镇下，今晚西甲主场迎战心不在焉的华历简奴，预料上半场齐以试探为主，半场波胆0:0稳开。

赛前排西甲第12位的主队华伦西亚，近5场录2胜1和2负，走势反复。虽然联赛主场录得7胜5和5负属中规中矩，但已连续4场作东都有失球，当务之急是要避免再主场失守，早段必踢得谨慎。踢法稳健的施萨达列加正好作定海神针，这位去年助西班牙杀入U21欧国杯决赛的中坚，在上场作客毕尔包一役作出14次防守贡献属全场最多，可望为华伦西亚换边前保住后方。

华历简奴留力欧协联

客军华历简奴则排西甲第10，但作客成绩只得4胜3和10负排联赛第14，远征能力有限，加上球队刚历史性打入欧协联决赛，难免分心。往绩上，两军近5次交手有3场赛和，加上排名接近，和味甚浓，预料入更衣室前必互相牵制，入球难早出现。加利李尔

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