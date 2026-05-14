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西甲｜皇马残阵难大炒 博赢两球刚刚好

波盘王
更新时间：07:00 2026-05-14 HKT
发布时间：07:00 2026-05-14 HKT

皇家马德里 VS 奥维多
Now632台周五凌晨3:30直播
推介：让球主客和 [-2] 和

皇家马德里联赛争标正式落空，加上伤兵不少及近况未算锐利，犹幸主场战绩硬净，正是反弹机会。该队有阿历山大阿诺特不断提供弹药下，势于今晚西甲主场力克已笃定降班的奥维多，捧让球主客和让两球的「和」最合理。

主队皇马刚于上仗国家打吡0:2不敌巴塞隆拿，连续两季四大皆空已成事实，余下赛事只为例行公事，动力成疑。再者，皇马季尾遇上伤兵潮，艾达米列达奥、艾达古拿及洛迪高肯定因伤缺阵，而费达历高华维迪，甸恩胡积臣及刚复操的基利安麦巴比亦上阵成疑，阵容不整下难望全场有高强度表现。

然而，皇马今季西甲17场主场共获14胜1和，联赛地头表现甚少走样，面对包尾大幡的奥维多，要控制战局问题不大。尤其阿历山大阿诺特的传送已回复水准，这位右后卫上场国家打吡有8次传球送入对方三闸线内，并有4次成功创造机会成两队最多，传送取态进取，预料今场可延续佳态，成为皇马打开缺口的关键。

奥维多两主力停赛

至于排榜尾的客军奥维多已笃定降班，联赛35战只入26球属西甲最少。上场0:0闷和基达菲一役，有主力左闸查维卢比斯及中场基华斯施保两人被逐而停赛，实力进一步削弱。两军联赛首循环交手皇马赢3:0，已见级数差距明显。今场预料主队主导形势，但伤兵太多难大炒，一于取主队稳胜两球。加利李尔

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