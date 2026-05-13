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意大利杯｜实力超班 捧国米横「素」捧杯

波盘王
更新时间：08:00 2026-05-13 HKT
发布时间：08:00 2026-05-13 HKT

拉素 VS 国际米兰
香港时间周四凌晨3:00开赛
推介：半场波胆0:1

国际米兰刚于联赛作客以3:0大胜拉素，而即使国米仅半力出击，仍完全控制战局，两队实力差距极大。阵中前锋马古斯杜林近期状态大勇，近7场赛事入6球并交出3次助攻，足成攻门利器。反观拉素在主场亦无还手之力，今场面对精锐尽出的国米，唯一选择是屯重兵死守，力求保不失，推介半场波胆0:1。

国际米兰今季在本土表现无可匹敌，提前夺得意甲冠军，现正冲击16年来首个本土双冠王。国米近9次对拉素取得7胜2和不败佳绩，近3次作客奥林匹高球场更攻入11球兼零失球，优势极为明显。身材高大的前锋马古斯杜林是球队攻门伐寨的重要手段，近7仗入6球及3助攻，其速度和冲击力屡屡撕破对手防线，无论是个人突破或与队友配合皆极具威胁。他在前场的压逼亦大大减轻了球队的防守压力，定能助国米捧杯而回。

拉素今届晋级决赛过程惊险，8强及4强均需战至互射12码才惊险过关，反映球队能力有限。拉素今季在意甲有三分之一赛事无法取得入球，攻力疲弱。面对全季表现稳健的国米，拉素要取得入球难度极高，预料今仗只余全力死守一途，博加时兼互射12码争标。马高

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