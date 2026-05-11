英超｜加历查咸鱼翻生 热刺「主胜」稳开

热刺 VS 列斯联

Now621台周二凌晨3:00直播

推介：让球 [-0.5/-1] 主胜

热刺新帅效应立竿见影，连场成功抢分士气大振，有力乘胜追击。该队有不惜气力的中场干拿加历查助攻助守下，势于今晚英超主场力克往绩下风的列斯联，让球开出主队让半球/一球亦不嫌多，「主胜」可放心捧。

本轮前排第17的主队热刺，自3月尾委任迪沙比出任领队一职后，成绩稳步上扬，对上3场联赛录2胜1和连抢7分，以护级球队来说已算非常厉害。特别留意，迪沙比领军的4仗，球队场均前场成功逼抢高达5.3次，比现时英超白礼顿所保持的5.0次还要高；而上场作客2:1力克阿士东维拉一役，热刺在运动战夺回控球权的平均位置在距离自己球门49米，是球队今季联赛最远，此两项数据都足证迪沙比麾下的热刺，积极性大有改善。

迪沙比成功注入动力

热刺中场大有改善，亦与干拿加历查的勤力跑动大有关系。这位今年1月从西甲回流的悍将，本来已被上一任看守领队杜陀弃用，后者最后两仗将这位26岁中场贬落后备；犹幸在迪沙比上任后重新获得重用，4场悉数正选披甲，而加历查自己亦越踢越好，上场作客维拉不但为球队攻入第一球，而且全场6次夺回控球权更属两队众将之首，正好符合新帅对逼抢的要求。故球味十足的加历查为回报知遇之恩，今场定必多加两钱肉紧，以领军尽快逃离降班区域。

列斯联往绩下风

客军列斯联赛前35战43分，不但比第18位的韦斯咸多出7分，而且英超历史上，踢38场而降班的球队最高分，是02至03球季韦斯咸的42分，故列斯联基本上已护级成功，战意或会松懈。再者，列斯联对上5场对热刺全败共失16球，有3仗更是单场失4球，往绩绝对下风，难以看好。让球开出主队让半球/一球亦无有怕，一于直取「主胜」。加利李尔