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意甲 | 齐齐留力打杯赛 国米副选赢硬质「素」

波盘王
更新时间：07:01 2026-05-09 HKT
发布时间：07:01 2026-05-09 HKT

国际米兰上周提早锁定今季联赛冠军，今周将作客拉素，然而，对于两队来说，下周中的意大利杯决赛才是主菜，今仗必齐齐收起主力。国米在板凳深度上远优于拉素，年青前锋比奥艾斯保薛图今季首度在意甲和欧联上阵已交出8个入球和5个助攻，有其压阵已足以称先，让球盘客让半球一球，「客胜」可信赖。马高

下周三意大利杯决战才是正本戏

 

国际米兰上周在主场以2:0轻取帕尔马后，提早3轮在意甲封王，并同时已打入意大杯决赛，有机会成就本土双冠霸业。国际米兰今季的最大发现莫过于自家青训小将，身高达1米94的前锋比奥艾斯保薛图，这名上季意乙神射手今季才在意甲处子登场，已火速上位成为球队第3号前锋人选，更在轮换制度下，获得在不少欧联赛上阵时间，而这名新晋意大利国脚亦不负所望，在
意甲和欧联共交出8个入球和5个助攻，质素有保证。

国际米兰副选具欧联质素

 

拉素现时在联赛难以争夺欧战资格，却打入周中举行的意大利杯决赛，今仗绝对会收起主力，以国米连续多季参战欧联的底蕴，国米大军的阵容深度远非在欧霸欧协席位间浮沉的拉素可比，齐齐收起主力下，两队在质素上的差距只会进一步拉阔，客军赢面甚高。

马高推介
让球 [客胜]
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