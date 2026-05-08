德甲｜多蒙特火力猛 入球大有办「法」

多蒙特 VS 法兰克福

Now 621台周二凌晨3:00直播

推介：入球大细 [3.5] 大

多蒙特今晚德甲主场迎战法兰克福，蜜蜂兵团今季攻力强横，联赛已累积攻入65球，近期主场更是火力全开，曾以4:0大炒弗赖堡及缅恩斯，加上多蒙特在主场对法兰克福的往绩更以55战39胜占优。阵中中场麦斯比亚近期状态大勇，其复出大幅加强了球队推进力。预计今仗双方将上演入球大战，推介入球大细3.5球「大」。

高踞德甲次席的多蒙特主场保持传统强势，今季录16战12胜2和2负的佳绩。进攻方面，蜜蜂兵团在联赛已轰入65球，整体火力仅次于榜首的拜仁慕尼黑，而近期在主场入球能力更惊人，曾分别以4:0大炒弗赖堡及缅恩斯。对赛往绩上多蒙特同样食住对手，历来113次交手取得55胜，单计主场55次更赢下39次。由于蜜蜂兵团已提早锁定来届欧联参赛资格，今仗毫无压力下绝对可放胆尽情进攻，以入球骚回馈主场球迷。

多蒙特能够在季尾保持强大火力，中场猛将麦斯比亚的复苏与爆发绝对是关键所在。这位中场球员在加盟初期曾一度陷入低潮，首14场上阵仅得一个入球及一次助攻，但在主帅尼高高华的悉心调教下，他成功转型为球队核心创造者，今季30场联赛已累积9入球及4助攻。这名德国新星大幅加强了球队中前场推进力，在大胜弗赖堡一役他取得入球并当选全场最佳；3月击败科隆亦交出入球与助攻。麦斯比亚的突破推进，流畅的攻守转换，能持续为前线创造大量机会，势必成为今仗对手最危险人物。

法兰克福攻强守弱

作客的法兰克福近期状态低迷，近12场作客仅获一胜，早前亦以1:2不敌汉堡，面对强势的多蒙特恐难保清白之身。不过，法兰克福前线依然保持积极进攻态度，在双方皆放胆对攻的格局下，今仗势必合演一场精彩入球骚，推介入球大细3.5球的「大」。马高