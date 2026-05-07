欧霸｜信欧霸之王 维拉让球更值博

阿士东维拉 VS 诺定咸森林

Now643周五凌晨3:00直播

推介：让球 [-0.5/-1] 主胜

阿士东维拉在首回合落后0:1，加上球队近3场全败，要在次回合主场反攻5连胜的于诺定咸森林，唯有相信4夺欧霸杯的艾马利，加上对赛往绩维拉近4次主场全胜，仍具一定赢面。考虑到足智彩开出的主客和主胜仅1.51倍，有引人买客队之嫌，反而让球盘主队让到半球/一球，一于信念先行，必押「主胜」。

主队阿士东维拉近3仗全败，但从联赛和首回合对森林的用人可见，球队明显将重心放在欧霸之上，难怪艾马利曾4度以教练身分捧起欧霸杯，更有欧霸之父之称。维拉首回合在作客的情况下跟对手拉成均势，仅因大意输掉一球12码。不过，维拉主场仍然是其最煞食手段，17场联赛胜仗中地头占11场，加上近4次于维拉公园皆击败森林，胜望仍在。

作客的森林近5仗全胜，季尾全面复苏，理应被看好，但面对3连败的维拉，不论是外国超级电脑，又或是足智彩操盘手皆义无反顾地看好主队，若单纯看近绩的看倌必要三思。反其道而行，应在开赛前维拉升水时，押让球「主胜」。马高