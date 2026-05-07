欧协联｜水晶宫洞悉先机 「主胜」使命必「达」

水晶宫 VS 萨克达

Now638台周五凌晨3:00直播

推介：让球 [-0.5/-1] 主胜

欧协联4强首回合两球领先的水晶宫，高效反击令对手难以阻挡，加上日本国脚镰田大地继续大放异彩，今晚次回合回师主场，可望凭精准反击早早解决焗攻的萨克达，让球盘主队让半球/一球的「主胜」十分值捧。

主队水晶宫首回合领先3:1，充分展现英超球队的级数优势，前线纵错失了3次黄金机会，但全场预期入球值高达2.20，兼创造5次绝佳入球机会，可见进攻极具威胁。水晶宫众将战术执行出色，在仅的29%控球率下，凭快速的转守为攻节奏撕破对方防线，尤其锋线主力桑马迪达，充分利用自己身体条件优势为队友铺桥搭路，交出1次助攻外，个人亦录得3次射门，其冲击力令萨克达后防疲于奔命。

日本中场镰田大地曾为加斯拿麾下的法兰克福赢过欧霸冠军，今届欧协联重现水准，近4场欧协联合共贡献1个入球和3次助攻，效率惊人。在4强首回合对萨克达时，镰田大地全场触球56次表现抢镜，加上传球成功率高达89%，当中包括2次关键传送，并为队友创造了1次绝佳入球机会，策动能力一流，防守亦贡献3次拦截及赢得4次对抗，不愧被主帅加斯拿誉为大赛球员。

萨克达防线不稳

客军萨克达除在首回合大幅落后，防守亦欠说服力，近4场各赛都未能保持清白之身，合共失掉7球。这支乌克兰劲旅首回合空有71%的控球权，但攻势却欠效率，全场16次射门仅有1次命中目标。次回合作客伦敦在两球落后下，萨克达必积极抢攻，但这正正堕入水晶宫的战术陷阱，主队必利用前线球员速度窥准机会打出致命反击，随时在早段已扩大领先优势。马高