英超｜三冠王霸业在望 必捧曼城「客胜」

爱华顿 VS 曼城

Now621、611台周二凌晨3:00直播

推介：让球 [-1/-1.5] 主胜

曼城近期势如破竹，一波6连胜更为今季三冠霸业吹起进攻号角。首席射手艾宁夏兰特近期亦屡屡取得重要入球，有其压阵绝对是入球保证。今晚英超作客往绩下风的爱华顿时皆占绝对优势，让球盘客让一球/球半，「客胜」值博。

曼城季尾再度进入遇神杀神的争胜模式，联赛已保持11场不败走势，各赛更豪取6连胜，当中包括联赛杯决赛及联赛双杀阿仙奴，继而上周派出副选下轻取修咸顿，杀入足总杯决赛，正式冲击国内三冠霸业。

往绩曼城一面倒占优

蓝月近期在攻守两端都展现出统治力，近6场仅失2球，集中力极高下，不易被对手偷袭。而在与爱华顿的对赛史，曼城更占尽上风，近17次联赛对碰未尝败绩，近8次作客更是全胜。此番作客挑战近况一般的爱华顿，三分可谓是志在必得。

作为曼城锋线的绝对核心，艾宁夏兰特今季的表现堪称完美。这位已独霸射手榜逾3年的球星，今季联赛同样已攻入24球，另添7次助攻，直接参与全队超过三分之一的入球。

夏兰特近期频频在重要比赛取得关键入球，先在利物浦身上上演帽子戏法，及后对阿仙奴和般尼都射入奠胜球。这位巨人在禁区内的统治力、左右脚均衡的射门能力以及强大的身体对抗能力，将给予爱华顿脆弱的后防无限压力。

爱华顿防线堪忧

主场爱华顿近期表现有一定下滑，近5场联赛录1胜1和3负，合共更失8球，后防问题相当严重。再者，近两仗对利物浦及韦斯咸时，皆被对手绝杀，反映体能和集中力下跌的问题，今场大败机会甚高。马高