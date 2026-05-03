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西甲｜让一球不嫌「多」 贝迪斯「主胜」无甩拖

波盘王
更新时间：08:00 2026-05-03 HKT
发布时间：08:00 2026-05-03 HKT

贝迪斯 VS 奥维多
Viu96台周一凌晨0:30直播
推介：让球主客和 [-1] 主胜

贝迪斯自欧霸出局后，联赛进攻端表现显著回升，加上翼锋艾沙苏利近4仗入3球加2次助攻，状态大勇，今轮西甲主场迎战基本上已笃定降班的奥维多时，贝迪斯大胜易如反掌。让球主客和贝迪斯让一球，「主胜」极具分头。

贝迪斯现居西甲第4，几可稳夺来届欧霸杯席位，实力虽难比传统三强，但仍明显优于其余西甲对手。球队刚从欧霸杯出局，但迅速重整旗鼓，近两场联赛先以3:2力克基罗纳，上周更1:1迫和皇家马德里，球队将专注力放回本土赛后，成绩明显回复正常。贝迪斯近5场入8球，火力有保证。当中，摩洛哥国脚翼锋艾沙苏利脚风顺，24岁新星今季西甲入7球，并交出7次助攻，单计近4场各赛更有3入球2助攻，以此佳态足以领军大胜。

榜尾的奥维多虽然近期为护级作最后挣扎，近6场赢3场，但由于此前失分太多，现时得28分，仍距离安全线7分，在余下5轮比赛，护级基本上只剩下数字上的可能。球队的防守脆弱，33场已失51球，是联赛失球第三多，面对主场出击、由质态兼备的贝迪斯，一场大败势所难免。马高

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