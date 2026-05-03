英超｜连场不败够威「水」 般尼茅夫值得追

般尼茅夫 VS 水晶宫

Now623台今晚9:00直播

推介：波胆2:0及2:1

般尼茅夫联赛连续13场不败，表现稳定，有力争逐来季欧洲赛席位，战意毋庸置疑。中坚马高斯辛尼斯不仅防守出色，其传球创造力更在英超后卫中首屈一指。面对将专注力放在欧协联的水晶宫，辛尼斯的穿透性传球，可成破局利器。今仗「樱桃」主场出击，值得看高一线，推介波胆2:0及2:1。

般尼茅夫今轮位列英超第7，仅落后第6的白礼顿1分，极大机会争夺来季欧战资格下，余下赛事肯定会全力以赴。球队近况甚佳，已保持13场联赛不败，韧力十足。纵然13场比赛中有多达10场为和波，整季34场联赛更录得16和波，但仍球队今季攻入52球，失球亦为52球，场均1.5球的火力仍居联赛前6。樱桃在创造机会的能力高于实际入球数字，预期入球高达55.8球，只要前线把握力稍改善，赢波能力便能更上一层楼。

般尼茅夫在控球主攻阶段，指挥官角色不时落在后防大将马高斯辛尼斯身上，这位28岁的阿根廷中坚防守出色，今季录得41次封阻，59次拦截和229次解围皆排英超头15位之内。然而，更难得是其传球和组织能力。辛尼斯今季在英超已交出5次助攻，并创造了28次机会，两项数据不但是队中第一人，在英超所有中坚同样名列前茅。其向前传球能力媲美大部份中场球员，今季其传入进攻区域的次数冠绝英超，而高达924次的向前传球次数亦在联赛中排名第2，足证其足球智慧和阅读能力之高。

水晶宫留力搏欧协联

水晶宫在联赛既无降班之忧，亦难以争夺更高排名。近两仗联赛录1和1负，目标已明显转移到欧协联，力争球会史上首次欧洲赛决赛。上周四刚作客中立场波兰斗萨克达，下周四亦有次回合之虑，今仗必有保留。今晚作客斗志旺盛的般尼茅夫，水晶宫极大机轮换部份主力，失分可能性大。马高