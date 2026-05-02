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英超 | 抢分护级频得手 韦斯咸出征「宾」至如归

波盘王
更新时间：07:00 2026-05-02 HKT
发布时间：07:00 2026-05-02 HKT

长传急攻踢法实际的韦斯咸，近仗频频抢分，护级渐见曙光。球队有实而不华的左后卫马历迪奥夫于边路助攻助守，势可于今晚英超作客时，对住连场不胜的宾福特时力保不失，让球开出客队受让平手/半球的「客胜」，实属过关胆材。加利李尔

韦斯咸求生法 - 高效率长传急攻 


赛前排第17位的客军韦斯咸，在还剩4轮下仅比降班区多两分，但其实季中一度落后安全区7分，犹幸近13场联赛共抢22分，对上3场更录2胜1和，足证季尾全面回勇。
韦斯咸抢分的关键，是球队终于回归最拿手的长传急攻踢法，上场主场2:1绝杀爱华顿，全场控球率44%及301次成功传球均低过对手，惟最终不但全取3分，成功创造黄金机会3次更比对手多出两次，效率极高。左翼卫马历迪奥夫于该仗个人创造3次机会属全队最多，同时9次成功争夺及5次成功拦截亦是两队之首，表现既全面又抢眼，是铁锤帮的抢分关键。

宾福特唔识赢

主队宾福特已直落7场不胜，自2024年连续9场不胜以来最长纪录，而近5场各赛仅入5球，又有两场以闷和对手，斗心不足又攻力平平，今场难以看好，让球开出客队受让平手/半球的「客胜」稳开。


加利李尔推介
让球  [0/+0.5]客胜
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