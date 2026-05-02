Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超 | 为逐冠穷「兵」黩武 求大胜为「富」不仁

波盘王
更新时间：07:00 2026-05-02 HKT
发布时间：07:00 2026-05-02 HKT

阿仙奴争英超锦标仍有不俗机会，先前入球偏低，皆因对手韧力十足，不能一概而论。球队有复出的布卡约沙卡逐渐回复水准，有力于今晚英超净胜作客脚软的富咸至少两球，让球主客和开出主队让一球的「主胜」稳开，万勿错过。加利李尔

得失球或决定英超冠军谁属

本轮前排英超榜首的阿仙奴比少打一场的次席曼城多3分，而后者上场联赛作客般尼竟仅胜一球，令兵工厂的得失球+38，仍有1球优势，故只要回复攻力，绝对仍有机会英超封王。兵工厂近8场各赛只入6球，且每场最多只入一球，季尾攻力平平为人诟病，但事实上球队硬仗连场，包括两对蓝月及欧联作客马德里体育会，有时取态保守亦不难理解。

沙卡复出 兵工厂进攻手段增


阿仙奴要争取联赛得失球，今场遇上富咸正合时机，皆因对赛往绩占绝对优势，对上9场各赛主场5胜4和未尝一败。再者，兵工厂翼锋布卡约沙卡已告复出，进攻变化可望增加。这位24岁英格兰代表队成员在上周联赛一球小胜纽卡素已后备落场8分钟，刚周三更在作客赛和马体会上阵24分钟并贡献3次成功盘扭，状态正逐步提升，今场有望展现更佳表现，领军争取入球。

富咸近3仗作客食白果


排第10位的客队富咸，整季17场作客只入16球排英超并列第3低，近3场英超作客全食白果之余，合共只有5次射中目标，远征哑火情况严重。预料主队有力净胜两球或以上，一于直取让球主客和开出主队让一球的「主胜」。


加利李尔推介
让球主客和 主[-1]  主胜
Now621、611台周日凌晨0:30直播

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
咖喱黄雅慧被所属医美中心炒鱿兼报警  指涉侵犯病人私隐  曾参加《造星》被封「最美医生」
咖喱黄雅慧被所属医美中心炒鱿兼报警  指涉侵犯病人私隐  曾参加《造星》被封「最美医生」
影视圈
10小时前
五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝
五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝
社会
17小时前
陈炜自爆曾爱上欧锦棠陷抑郁 趁对方生日送DIY礼物 陈晓华拍剧险精神崩溃惨被寸爆
陈炜自爆曾爱上欧锦棠陷抑郁 趁对方生日送DIY礼物 陈晓华拍剧险精神崩溃惨被寸爆
影视圈
12小时前
三代港姐冠军世纪同框 51岁向海岚年纪大廿年状态完胜？ 圈中著名富婆曾传恋功夫巨星
三代港姐冠军世纪同框 51岁向海岚年纪大廿年状态完胜？ 圈中著名富婆曾传恋功夫巨星
影视圈
14小时前
「外卖党」白撞西湾河屋苑 大婶疑扮送餐拉闸敲门 遇上户主砌词松人 网民警惕：探路｜Juicy叮
「外卖党」白撞西湾河屋苑 大婶疑扮送餐拉闸敲门 遇上户主砌词松人 网民警惕：探路｜Juicy叮
时事热话
16小时前
首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨｜Juicy叮（尚德邨资料图片）
首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨｜Juicy叮
时事热话
21小时前
卖金套现攻略 黄金价值点计？卖金四大途径 实金饰金牌价比较
卖金套现攻略 黄金价值点计？卖金四大途径 实金饰金牌价比较
投资理财
2小时前
陈炜期待与罗嘉良合作《正义女神》前传 澄清没「碌大眼」搞笑向眼药水广告招手
05:31
陈炜期待与罗嘉良合作《正义女神》前传 澄清没「碌大眼」搞笑向眼药水广告招手
影视圈
7小时前
六合彩2.28亿金多宝｜重温奇葩开奖结果 「数学家」看出搅珠规律 网民惊讶：咁巧合｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜重温奇葩开奖结果 「数学家」看出搅珠规律 网民惊讶：咁巧合｜Juicy叮
时事热话
18小时前
日本赏樱游客。 新华社
退订潮涌航班大减 日本赴华旅游人数跌9成
即时中国
22小时前