英超 | 为逐冠穷「兵」黩武 求大胜为「富」不仁

阿仙奴争英超锦标仍有不俗机会，先前入球偏低，皆因对手韧力十足，不能一概而论。球队有复出的布卡约沙卡逐渐回复水准，有力于今晚英超净胜作客脚软的富咸至少两球，让球主客和开出主队让一球的「主胜」稳开，万勿错过。加利李尔

得失球或决定英超冠军谁属

本轮前排英超榜首的阿仙奴比少打一场的次席曼城多3分，而后者上场联赛作客般尼竟仅胜一球，令兵工厂的得失球+38，仍有1球优势，故只要回复攻力，绝对仍有机会英超封王。兵工厂近8场各赛只入6球，且每场最多只入一球，季尾攻力平平为人诟病，但事实上球队硬仗连场，包括两对蓝月及欧联作客马德里体育会，有时取态保守亦不难理解。

沙卡复出 兵工厂进攻手段增



阿仙奴要争取联赛得失球，今场遇上富咸正合时机，皆因对赛往绩占绝对优势，对上9场各赛主场5胜4和未尝一败。再者，兵工厂翼锋布卡约沙卡已告复出，进攻变化可望增加。这位24岁英格兰代表队成员在上周联赛一球小胜纽卡素已后备落场8分钟，刚周三更在作客赛和马体会上阵24分钟并贡献3次成功盘扭，状态正逐步提升，今场有望展现更佳表现，领军争取入球。

富咸近3仗作客食白果



排第10位的客队富咸，整季17场作客只入16球排英超并列第3低，近3场英超作客全食白果之余，合共只有5次射中目标，远征哑火情况严重。预料主队有力净胜两球或以上，一于直取让球主客和开出主队让一球的「主胜」。



加利李尔推介

让球主客和 主[-1] 主胜

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