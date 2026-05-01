西甲｜基罗纳有力反底 主W无「卡」关

基罗纳 VS 马略卡

Now632台周六凌晨3:00直播

推介：主客和主胜

基罗纳组织丝丝入扣，近期落败纯属个人犯错，只要回复集中力，有望谷底反弹。该队有中场奥拿希控制节奏下，势于今晚西甲护级大战主场力克作客脚软的马略卡，简单取主客和主胜即可。

主队基罗纳赛前排西甲第15位，只比尾3的西维尔多4分，护级未可安枕，今仗仍须全力以赴。基罗纳对上两场仅一球负于贝迪斯及华伦西亚脚下，但两场的控球率、成功传球次数及预期入球值均优于对手，加上两场被射中目标6次共失5球，可见落败责任大部分落在门将个人身上，只要回复集中力，轻易失球情况可望改善。

基罗纳中场奥拿希此两场都表现不俗，对贝迪斯一仗贡献攻门及成功盘扭各3次成该仗最多，1:2负华伦西亚一役则11次将皮球送入前场危险区域，足证盘传射俱佳。

考虑到排尾4的客军马略卡近4场各赛作客全败，16场联赛作客成绩只得1胜3和更属西甲最差，远征抢分无望，势留力主场再全军出击。主客和主胜有1.77倍分头合理，可作全日重心。加利李尔