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英超｜季尾连挫劲敌 列斯联必「尼」料

波盘王
更新时间：07:00 2026-05-01 HKT
发布时间：07:00 2026-05-01 HKT

列斯联 VS 般尼
Now621台周六凌晨3:00直播
推介：波胆2:0及2:1

今晚深夜列斯联在联赛主场面对已笃定降班的般尼，以主队在季尾的气势，极有机会报却首循环一败之辱。阵中日本国脚中场田中碧跑动量极高，近期更积极参与进攻，有其带动士气下，预期今仗定必占尽上风。推介波胆2:0及2:1。

列斯联即使上周足总杯4强仅负车路士而无缘决赛，但从不论在射门次数和预期入球反映的威胁，皆略胜于个别球员质素更佳的蓝狮。列斯联在接近季尾阶段，状态越见出色，在近5场联赛共录得2胜3和的成绩，当中包括作客击败第3位的曼联，正是其能在这短时间内，解除降班威胁的原因。

另外，列斯在近3仗分别在曼联、狼队和般尼茅夫身上取得7个入球，平均逾2.33个入球，远比全季的1.29球的平均值要高，反映球队的埋门把握方面有明显所提升。

列斯联在季尾回升，跟中场发动机田中碧有极大关系，这位日本国脚场均跑动距离高达12.2公里，冠绝全队。他不仅是球队的体能怪物，场均5.2次夺回控球和0.8次在进攻三区逼甩对手脚下球，皆为队中前三。其传球准确率更维持在85%以上，更是中前场球员之中最高，队友艾朗臣就高度赞扬田中碧在破坏对手组织和带动球队向前的特别属性。

从近期表现所见，田中碧更积极杀入对方腹地，早前在足总杯对韦斯咸时，后上杀入禁区，冷静地扭过两名防守球员射入重要一球，足证其心理和进攻质素的进一步上升。有其在阵推动其他队员，列期联可望在主场报却首循环败于般尼之仇。

般尼本身已笃定降班，近期在无压力下仍录得4连败，表现全无起色，硬实力实在难以在英超立足。今仗作客状态正佳的列斯，能积极破蛋已是万幸。马高

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