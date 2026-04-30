欧霸｜布拉加输出稳定 主胜无「堡」不落

布拉加 VS 弗赖堡

Now639台周五凌晨3:00直播

推介：主客和主胜

布拉加在欧霸4强首回合主场迎战弗赖堡，球队近期在各项赛事表现稳定，在今届欧霸主场录得3胜1和1负，当中3场胜仗更力保不失。面对近期作客脚软兼失球甚多的弗赖堡，布拉加有进攻中场兼神射手洛迪高沙拉萨坐镇，在主场球迷面前有望先下一城，主客和主胜可作首选。

往绩克制德球队

布拉加近期整体成绩不俗，连同欧霸在内，整个4月7场比赛取得4胜仅1负，这队在葡超居第4位的球队，在欧霸的晋级过程亦具说服力，16强次回合主场以4:0大胜费伦斯华路士，以及在8强作客以4:2击败西甲贝迪斯。球队今季于欧霸主场5战赢3场，值得留意的是3场胜利皆一球不失。历史上，布拉加在主场迎战德国球队共录得3胜1和未尝一败，克星味极浓。

人脚上，布拉加进攻中场兼神射手洛迪高沙拉萨是球队的灵魂人物，这位乌拉圭国脚近期状态大勇，近8场入7球加3助攻，而全季在各赛事已累积23个入球和7次助攻，是球队的首席射手，其出色的串连与入球能力，足以领军轻取对手。

弗赖堡德甲刚吞4蛋

弗赖堡近期表现回落，继在德国杯4强不敌史特加后，上仗联赛作客更以0:4惨败于多蒙特脚下。该队的作客败率高，今季16场德甲作客输9场，共失32球，在欧霸的作客同样不济，近9场作客只得2胜，今仗难免处下风。马高