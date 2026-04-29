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沙特职｜艾纳斯养精蓄锐 「主胜」万事大「吉」

波盘王
更新时间：08:00 2026-04-29 HKT
发布时间：08:00 2026-04-29 HKT

艾纳斯 VS 吉达艾阿里
香港时间周四凌晨2:00开赛
推介：让球主客和 [-1] 主胜

沙特联榜首的艾纳斯主场迎战刚再度称霸亚洲的吉达艾阿里，艾纳斯近期走势凌厉，近5场全胜兼狂数17球，气势如虹。吉达艾阿里则于亚冠精英杯决赛经历加时苦战后才险胜捧杯，体能和精神上消耗甚大，未必能迅速恢复。艾纳斯有在联赛助攻榜首席的前锋祖奥菲历斯压阵，今仗绝对有能力带领球队大胜，推介让球主客和主让一球的「主胜」。

艾纳斯今季表现出色，29战25胜高踞联赛榜首，在尚余5轮赛事下仍有8分优势，冠军在望。球队合共轰入79球为整个联赛之首，加上主场15场联赛仅输1场，地头威力强劲。

今季加盟的葡萄牙前锋祖奥菲历斯绝对是球队进步的关键，联赛贡献11次助攻属联赛并列第1，同时创造80次入球机会，包括20次绝佳机会在联赛中排第2多，足证其创造力对球队十分重要。

作客的吉达艾阿里于联赛已争冠无望，刚在亚冠精英杯决赛中与町田泽维亚激战120分钟，才力压对手捧杯，体力付出巨大，短时间难以恢复。再者，赢冠军后的庆祝活动亦可能让球员心理上有所松懈，难以集中精神。要作客挑战主场气势如虹的艾纳斯，恐怕是凶多吉少。马高

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