沙特职｜艾纳斯养精蓄锐 「主胜」万事大「吉」
更新时间：08:00 2026-04-29 HKT
发布时间：08:00 2026-04-29 HKT
发布时间：08:00 2026-04-29 HKT
艾纳斯 VS 吉达艾阿里
香港时间周四凌晨2:00开赛
推介：让球主客和 [-1] 主胜
沙特联榜首的艾纳斯主场迎战刚再度称霸亚洲的吉达艾阿里，艾纳斯近期走势凌厉，近5场全胜兼狂数17球，气势如虹。吉达艾阿里则于亚冠精英杯决赛经历加时苦战后才险胜捧杯，体能和精神上消耗甚大，未必能迅速恢复。艾纳斯有在联赛助攻榜首席的前锋祖奥菲历斯压阵，今仗绝对有能力带领球队大胜，推介让球主客和主让一球的「主胜」。
艾纳斯今季表现出色，29战25胜高踞联赛榜首，在尚余5轮赛事下仍有8分优势，冠军在望。球队合共轰入79球为整个联赛之首，加上主场15场联赛仅输1场，地头威力强劲。
今季加盟的葡萄牙前锋祖奥菲历斯绝对是球队进步的关键，联赛贡献11次助攻属联赛并列第1，同时创造80次入球机会，包括20次绝佳机会在联赛中排第2多，足证其创造力对球队十分重要。
作客的吉达艾阿里于联赛已争冠无望，刚在亚冠精英杯决赛中与町田泽维亚激战120分钟，才力压对手捧杯，体力付出巨大，短时间难以恢复。再者，赢冠军后的庆祝活动亦可能让球员心理上有所松懈，难以集中精神。要作客挑战主场气势如虹的艾纳斯，恐怕是凶多吉少。马高
最Hit
特级怨种︱野蛮阿婆护短「熊孩」孙狂骂司机 天津汉2年发同一片835次诉不公
2026-04-28 07:30 HKT
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
2026-04-27 12:26 HKT