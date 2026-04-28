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欧联 | 9连胜杀得「圣」起 拜仁可开红「门」

波盘王
更新时间：07:00 2026-04-28 HKT
发布时间：07:00 2026-04-28 HKT

拜仁慕尼黑直落9连胜含金量极高，加上斗志顽强，实力所向无敌。球队有终于复勇的进攻中场穆斯亚拿穿针引线，势于今晚欧联4强首回合作客巴黎圣日耳门时，恃对赛往绩上风而再下一城，一于直取主客和客胜。加利李尔

拜仁破尘封逾50年入球纪录

客军拜仁慕尼黑虽然早于9日前已落实德甲冠军，并在还剩3轮赛事下，以113个入球打破德甲1971至72球季攻入101球的纪录。不过这支班霸未有停下步伐，对上9场各赛全胜，包括8强两回合皆力挫皇家马德里，绝无水分。
拜仁上场在德甲作客缅恩斯时，更打出今季代表作，虽然半场落后3球，但下半场一口气连入4球反胜4:3，在已笃定冠军情况下，仍有如此争胜欲望，可见众将强大的心理质素。

穆斯亚拿及时回勇 


人脚上，虽然拜仁有进攻中场基拿比腿伤收咧，但下半季复出的穆斯亚拿正好填补这空缺。这位上半季养伤的23岁德国国脚，自一月伤愈后，一直徘徊在正选与后备之间，就算上月国际赛期亦因状态不佳，故未有入选国家队大军名单。犹幸穆斯亚拿季尾发力，对上5仗场场有贡献共交2入球4助攻，包括反胜缅恩斯一役完场前的10分钟，攻入扳平一球，状态接近重返高峰，是拜仁今场大战的及时雨。


相比之下，主队巴黎圣日耳门近5场录4胜1和稍逊客队，加上仍要至少两轮才可奠定法甲榜首，未可全力应付欧联。再者，圣日耳门跟拜仁的对赛往绩亦下风，对上5次各赛对碰录1胜4负，唯一胜仗是去夏世冠杯赢2:0。不过穆斯亚拿正正就于该仗勇战重伤，今场圣日耳门要面对这位已经复勇中场，势凶多吉少。预料客队技高一筹，简单取主客和客胜即可。

加利李尔推介
主客和 客胜
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