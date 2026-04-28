中北美冠军杯 | 天使下凡助阵 堤格雷斯「大」有所「维」

堤格雷斯及时回勇，加上组织细腻，有力撕破任何防线。该队有状态火热的中场「天使」安祖哥利亚铺桥搭路，有力于明早中北美洲冠军杯4强首回合，作客跟回复攻力的拿舒维尔驳火，入球大细中位数2.5球的「大」十分稳阵，不容错过。加利李尔

世杯冠军功臣来投 降维打击



堤格雷斯于墨超排第7，已笃定晋身次阶段季后赛，现可心无旁骛应付中北冠4强，战意毋庸置疑。堤格雷斯于中北冠其实十分进取，合共190次禁区内触球属27队最多，进攻丝丝入扣。近况上，堤格雷斯刚周日主场5:1大炒FC马萨特兰，不但终止此前2和1负的不胜劣绩，去夏从马德里体育会来投的中场安祖哥利亚更交出4个助攻，传送能力非凡，堤格雷斯有这位有天使之称的世界杯冠军成员领衔攻坚，入球必如拾草芥。



主队拿舒维尔不但排美职东岸榜首，场均攻入3球更属美职30队中第3多，曾为般尼茅夫、诺定咸森林征战英超的射手森苏历治，更以9个入球在射手榜排并列最多，火力同样有保证。既然两队同样有本钱抢攻，今场必定斗得灿烂，入球大细中位数2.5球的「大」稳开，单头或过关皆宜。



加利李尔推介

入球大细 [2.5]球大

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