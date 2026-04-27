英超｜争欧战不敢怠「曼」 宾福特「客胜」稳

曼联 VS 宾福特

Now621、611台周二凌晨3:00直播

推介：让球 [+0.5/+1] 客胜

宾福特虽然联赛5连和，但球队攻力不容忽视，英超均有1.5个入球，创造多达102次绝佳机会更是联赛第2多。阵中首席射手伊戈泰亚高今季已轰入21球，创下队史英超单季新纪录，面对中坚人手捉襟见肘的曼联，这位新蜂王可望领军占得甜头，让球盘受让半球/一球「客胜」手到拿来。

福特进攻数据出奇地漂亮，预期入球达53.3居联赛第7，而23.7次精准长传更是冠绝英超，可见其踢法直接且具效率。球队近仗虽然未能取胜，但连续5场不败，表现硬朗，加上首循环曾以主场3:1击败曼联，球员心理上已占优势。现时宾福特仍有机会争夺来季欧洲赛席位，战意高昂，今仗作客奥脱福绝对有力一战。

巴西前锋伊戈泰亚高绝对是宾福特以至英超最大惊喜，这名新晋国脚今季在英超已累积21个入球，不仅打破名将麦比奥莫和艾云东尼保持的队史纪录，更成为英超史上首位单季攻入20球以上的巴西球员，成就斐然。数据显示，他平均每90分钟攻入0.67球，预期入球为19.1，把握力极佳。这位24岁射手虽错失了18次绝佳机会，但仍从侧面证明其走位和埋门触觉能力出众。现时在神射手榜上，他仅以一球落后于曼城的艾宁夏兰特，为争夺金靴奖必将全力以赴，势成红魔心腹大患。

曼联续遣副选中坚

曼联近况则略嫌反复，前仗在主场以1:2被列斯联技术性击倒，上仗面对车路士虽然全取三分，但全场实际上仅录得4次射门，进攻表现有明显下滑迹象，表现欠说服力。红魔防线伤兵问题亦持续，预料会以副选约罗和艾登希云出任中坚，二人经验和质素仍欠证明，面对来势汹汹、由泰亚高领军的宾福特，要全取三分恐怕有心无力。马高