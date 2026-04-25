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法甲 | 勇挫巴黎势极盛 里昂主胜易过食「塞」

波盘王
更新时间：07:00 2026-04-25 HKT
发布时间：07:00 2026-04-25 HKT

近期气势如虹的里昂将在主场迎战为护级苦苦挣扎的欧塞尔，里昂上仗爆冷作客以2:1力克榜首的巴黎圣日耳门，全队士气大振，加上今季主场成绩极佳，面对攻不锐、守不稳的欧塞尔，绝对有望延续胜轨。前锋安迪历近期状态大勇，势必领军全取3分，力争来届欧联资格。推介让球盘主让一球「主胜」。 马高

主场威力强劲 安迪历领军胜望压一


里昂近期录得两连胜，积分榜排名已跃升至第3位。上轮作客勇挫班霸巴黎圣日耳门一役，更为球队注入强心针。里昂今季的主场战绩彪炳，14场主场联赛豪取10胜，仅失10球，其主场威力为今仗大胜奠定基础。里昂能重现强队本色，从皇家马德里借用的19岁巴西前锋安迪历尤为关键，这名技术和速度兼备的小将在对圣日耳门一役，开赛仅6分钟便闪电破网，尽显射手触觉。以安迪历近4场联赛入1入球和3次助攻的状态，配合与另一位年轻攻击手摩雷拉组成的锋线组合，足以轻松撕开任何法甲防线。 

欧塞尔攻守失据 难挡里昂猛攻


客军欧塞尔目前深陷降班区，位列第16位，形势岌岌可危。球队乃今季法甲攻力最弱的球队之一，联赛至今仅攻入25球，最近12场仗有7场食白果。疲弱的攻力难以对里昂的防线构成威胁，加上近5场作客均未能保持清白之身，此行作客恐怕只能尽力输少当赢。

马高推介
让球 [-1] 主胜
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