Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

足总杯 | 曼城季尾发火无保留 瓷器撼缸瓦「大」丰「修」

波盘王
更新时间：07:02 2026-04-25 HKT
发布时间：07:02 2026-04-25 HKT


曼城上仗于英超赢波却火力不稳，情有可原，而且今仗随后有逾一周时间休养生息，故是役于足总杯争入决赛，毋须留力。蓝月目前有带刀侍卫尼高奥莱尼充当后上杀手，势领军于这场在中立场温布莱举行的足总杯四强战，跟有恃无恐的修咸顿斗攻，入球大细中位数3.5球的「大」稳开，一于直取。加利李尔

蓝月亮可全力以赴

刚重夺英超榜首的曼城，近5场全胜共轰12球，场均入球已超过两球。虽然刚周中仅作客1:0小胜般尼，然而蓝月全场共创造28次攻门并有9次中目标，若非对方门将杜巴夫卡上身，入球大有机会更多。蓝月曾于今届英足杯第3圈主场10:1狂胜英甲分子埃克塞特，考虑到队中高手林立竞争激烈，就算今场或以部分副选披甲，但态度肯定积极。再者，曼城再下一场赛事要到5月5日才作客爱华顿，将会有8日时间不用作赛，今场亦不用为保留体力而收手。

尼高奥莱尼 不安于位-9入球6助攻


曼城的左后卫尼高奥莱尼经常不安于位，今季各赛已交出9入球6助攻，出击力极强。特别留意，上场作客一球仅胜般尼一役，奥莱尼被安排出任防守中场，仍可交出4射门3中目标的进取表现，足证这位英格兰代表队成员的进攻意欲十分旺盛，是蓝月的入球保证。

 

缸瓦修咸顿硬撼瓷器曼城


至于英冠排第4的修咸顿，对上20场各赛不但未尝一败，近9场更收获8胜，包括8强主场2:1爆冷淘汰阿仙奴，是英格兰各级职业联赛中最勇锐的球队。再者，修咸顿上季英超的第12分，正是于季尾赛和曼城取得，成功避免成为英超史上最低分球队，加上以下犯上毫无包袱，故圣徒于往绩及心态上根本无惧蓝月，势必恃勇斗攻。今场两支极勇球队正面交锋，对攻格局已成，入球大细中位数3.5球的「大」十分稳阵。
星岛推介


加利李尔推介
入球大细 [3.5] 大
Now651台周日凌晨0:15直播

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
影视圈
14小时前
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
12小时前
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
饮食
20小时前
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
影视圈
14小时前
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
影视圈
22小时前
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影视圈
16小时前
吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
影视圈
10小时前
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
影视圈
2026-04-23 17:11 HKT
深圳全新观光巴士！地铁站直达「天空之城」云海公园 长者车费半价优惠
深圳全新观光巴士！地铁站直达「天空之城」云海公园 长者车费半价优惠
旅游
13小时前
将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮
将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮
时事热话
16小时前