足总杯 | 曼城季尾发火无保留 瓷器撼缸瓦「大」丰「修」



曼城上仗于英超赢波却火力不稳，情有可原，而且今仗随后有逾一周时间休养生息，故是役于足总杯争入决赛，毋须留力。蓝月目前有带刀侍卫尼高奥莱尼充当后上杀手，势领军于这场在中立场温布莱举行的足总杯四强战，跟有恃无恐的修咸顿斗攻，入球大细中位数3.5球的「大」稳开，一于直取。加利李尔

蓝月亮可全力以赴

刚重夺英超榜首的曼城，近5场全胜共轰12球，场均入球已超过两球。虽然刚周中仅作客1:0小胜般尼，然而蓝月全场共创造28次攻门并有9次中目标，若非对方门将杜巴夫卡上身，入球大有机会更多。蓝月曾于今届英足杯第3圈主场10:1狂胜英甲分子埃克塞特，考虑到队中高手林立竞争激烈，就算今场或以部分副选披甲，但态度肯定积极。再者，曼城再下一场赛事要到5月5日才作客爱华顿，将会有8日时间不用作赛，今场亦不用为保留体力而收手。

尼高奥莱尼 不安于位-9入球6助攻



曼城的左后卫尼高奥莱尼经常不安于位，今季各赛已交出9入球6助攻，出击力极强。特别留意，上场作客一球仅胜般尼一役，奥莱尼被安排出任防守中场，仍可交出4射门3中目标的进取表现，足证这位英格兰代表队成员的进攻意欲十分旺盛，是蓝月的入球保证。

缸瓦修咸顿硬撼瓷器曼城



至于英冠排第4的修咸顿，对上20场各赛不但未尝一败，近9场更收获8胜，包括8强主场2:1爆冷淘汰阿仙奴，是英格兰各级职业联赛中最勇锐的球队。再者，修咸顿上季英超的第12分，正是于季尾赛和曼城取得，成功避免成为英超史上最低分球队，加上以下犯上毫无包袱，故圣徒于往绩及心态上根本无惧蓝月，势必恃勇斗攻。今场两支极勇球队正面交锋，对攻格局已成，入球大细中位数3.5球的「大」十分稳阵。

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入球大细 [3.5] 大

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