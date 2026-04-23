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荷甲｜封王开派对 燕豪芬继续「施」杀

波盘王
更新时间：08:00 2026-04-23 HKT
发布时间：08:00 2026-04-23 HKT

燕豪芬 VS 施禾利
myTV Super周五凌晨3:00直播
推介：波胆主其他(客有入球) & 主其他(客无入球)

已于荷甲封王的燕豪芬毫无收手之意，连场尽展强劲火力，有入球如麻的中场沙巴利充当后上杀手，势于今晚荷甲主场大炒专属出气袋施禾利大事庆祝，一于扫齐波胆主其他的客有入球及客无入球。

燕豪芬虽然早于4月5日乘第2位的飞燕诺失分而于荷甲封王，不过今场才是球队确定冠军后首度主场作赛，必定尽数对手以飨球迷，诚意毋庸置疑。近况上，燕豪芬近5场3胜2负虽呈不稳，但共入11球火力尚算不俗，而且其间共创造16次黄金入球机会，若把握力回复正常，入球数量不止于此。中场沙巴利今季联赛共入15球属荷甲次席射手，加上近两仗共交出3入球1助攻状态极佳，相信今场会持续勇态再数十胡。

客军施禾利则排第13，不过联赛15场作客共失41球却是荷甲第2多，而对赛往绩则1胜4负，当中有两场大败0:6及1:7，明显一见燕豪芬即脚软。今场预料主队狂数大开派对，波胆主其他的客有入球及客无入球分别有8.25及20倍，绝对博得追。加利李尔

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