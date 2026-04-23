西甲｜奥维多近况勇 有力狙击潜艇

奥维多 VS 维拉利尔

Now632台周五凌晨3:30直播

推介：让球 [0/-0.5] 主胜

季尾护级大过天的奥维多，虽然赛前身处西甲榜尾，但近期求生欲大爆发，前线有状态火热的乌拉圭尖刀费达历高韦拿斯作进攻扶手，今晚西甲尾场主场迎战后防穿窿的维拉利尔时有力继续抢分，让球开出受让平手/半球的「主胜」有2.05倍的不俗赔率，十分值博。

主队奥维多正为护级作困兽斗，战意毋庸置疑，近期先击退西维尔，再以3:0大炒切尔达，豪取两连胜，追至跟第17位并多打一场的艾拉维斯只有6分距离，护级希望重燃。要数近期奥维多抢分的最关键主角，非状态火热的乌拉圭前锋费达历高韦拿斯莫属。这位乌拉圭射手近期脚风极顺，过去3场联赛已经轰入4球，进攻效率惊人。

纵使奥维多上场有为球队先开纪录的进攻核心艾拔图连拿下半场74分钟伤出，今仗上阵成疑，但仍有联赛共交4次助攻的泰亚高费兰迪斯压阵，这位左翼近5场联赛已送出3次助攻，今仗有望再与韦拿斯成功连线。既然补给线保持实力，士气正盛兼坐拥主场之利，奥维多绝对有能力与强敌周旋到底。

客军维拉利尔联赛高踞第3，而且巴西门将路尔斯祖利亚近期屡救险球，联赛成功扑救率亦达70.9%排西甲第6高，但正所谓「弱队出神龙」，他的出色表现反而曝露后防线千疮百孔。事实上，黄色潜艇近7场联赛场场有失球，对上一次保持清白之身已是两个多月前作客1:0小胜尾2的利云特，防守已出现严重警号。

黄潜连场作客体力成疑

况且今仗将会是维拉利尔直落第3场作客赛事，舟车劳顿令球员体能成隐忧，跑动能力及防守专注力势大打折扣。面对脚风大顺的韦拿斯，维拉利尔这条攻强于守又多严重甩漏的防线，力不从心下随时再度失守。让球开出主队受让平手/半球，奥维多主场只要成功守和已可赢半个盘，若能凭韦拿斯的入球爆冷赢波，更是收足2.05倍分头和味，值博率极高。星岛波神