Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜巴塞地头横扫 大胜使命必「达」

波盘王
更新时间：08:00 2026-04-22 HKT
发布时间：08:00 2026-04-22 HKT

巴塞隆拿 VS 切尔达
Now632台周四凌晨3:30直播
推介：让球主客和 [-1] 主胜

巴塞隆拿刚在欧联出局，西甲冠军自成其唯一目标，以其16战全胜的主场战绩，加上场均逾3球的火力，面对近期失球极多切尔达自然能大胜。阵中首席球星拉明耶马近两仗重现星级表现，共交出2入球和2次助攻，有其压阵已力足大胜，让球主客和让到3球仍取「主胜」。

巴塞隆拿今季先后在国王杯和欧联被马德里体育会淘汰，幸而在西甲仍保持绝对优势，在尚余7轮下已抛离皇家马德里9分，几乎稳袋一项重要冠军。巴塞在联赛主场成绩，充分反映其稳定的统治力，在联赛16战全胜，入51球仅失9球，平均入超过3球，现时单线作战，对手更绝望。天才翼锋拉明耶马实际上表现仍佳，联赛入15球加11次助攻，全面领导球队的进攻。近期不论对马体会或爱斯宾奴，其突破仍易如探囊取物。有其在阵已有足够入球保证。

而排第6的客队切尔达近5场场均失3球，且对手皆不强，若球队想保住现时的欧战席位，不如放弃今仗，留力周末应付第3位的维拉利尔方为上策。让球主客和让到3球亦不嫌多，有4.1倍的「主胜」十分值博。马高

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
伊朗局势｜特朗普：美军向伊朗货船开火并扣押 据报伊朗拒绝参与第二轮谈判｜持续更新
01:42
伊朗局势｜特朗普宣布延长停火至谈判结束 伊朗据报拒第二轮会谈｜持续更新
即时国际
2小时前
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
影视圈
12小时前
01:43
宏福苑执拾︱17楼居民自备外骨骼步行辅助器 上楼取回高达模型及两夹万
突发
18小时前
施明设灵前夕家丑再升级！李泳汉反击鼎爷为「𠮶个女人」洗白 否认靠老窦供养：人工都系公司出
施明设灵前夕家丑再升级！李泳汉反击鼎爷为「𠮶个女人」洗白 否认靠老窦供养：人工都系公司出
影视圈
5小时前
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
时事热话
18小时前
郑欣宜为《歌手2026》热身？ 休养后变面尖尖身形激瘦 一个小细节惊揭健康状况
郑欣宜为《歌手2026》热身？ 休养后变面尖尖身形激瘦 一个小细节惊揭健康状况
影视圈
11小时前
00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划
00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划
生活百科
13小时前
施明设灵丨李家鼎不满李泳汉家属花圈拒落弟妇名字 按耐悲愤只求丧礼安然进行：唔会去解秽酒
01:34
施明设灵丨李家鼎不满李泳汉家属花圈拒落弟妇名字 按耐悲愤只求丧礼安然进行：唔会去解秽酒
影视圈
13小时前
流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......
流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......
饮食
15小时前
HGC环电推出5G流动上网Plan 月费98元50GB兼送内地数据
HGC环电推出5G流动上网Plan 月费98元50GB兼送内地数据
商业创科
12小时前