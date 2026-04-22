西甲｜巴塞地头横扫 大胜使命必「达」

巴塞隆拿 VS 切尔达

Now632台周四凌晨3:30直播

推介：让球主客和 [-1] 主胜

巴塞隆拿刚在欧联出局，西甲冠军自成其唯一目标，以其16战全胜的主场战绩，加上场均逾3球的火力，面对近期失球极多切尔达自然能大胜。阵中首席球星拉明耶马近两仗重现星级表现，共交出2入球和2次助攻，有其压阵已力足大胜，让球主客和让到3球仍取「主胜」。

巴塞隆拿今季先后在国王杯和欧联被马德里体育会淘汰，幸而在西甲仍保持绝对优势，在尚余7轮下已抛离皇家马德里9分，几乎稳袋一项重要冠军。巴塞在联赛主场成绩，充分反映其稳定的统治力，在联赛16战全胜，入51球仅失9球，平均入超过3球，现时单线作战，对手更绝望。天才翼锋拉明耶马实际上表现仍佳，联赛入15球加11次助攻，全面领导球队的进攻。近期不论对马体会或爱斯宾奴，其突破仍易如探囊取物。有其在阵已有足够入球保证。

而排第6的客队切尔达近5场场均失3球，且对手皆不强，若球队想保住现时的欧战席位，不如放弃今仗，留力周末应付第3位的维拉利尔方为上策。让球主客和让到3球亦不嫌多，有4.1倍的「主胜」十分值博。马高