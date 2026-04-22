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英超｜阿历斯史葛领军「斯」杀 般尼茅夫主胜稳

波盘王
更新时间：07:00 2026-04-22 HKT
发布时间：07:00 2026-04-22 HKT

般尼茅夫 VS 列斯联
Now622台周四凌晨3:00直播
推介：让球主客和 [-1] 主胜

般尼茅夫走势凌厉，接连击败阿仙奴和纽卡素，大有机会历史性争夺来季欧霸甚至欧联的参赛席位，论战意远胜列斯联。樱桃中场核心阿历斯史葛近期光芒四射，其极广的覆盖范围及快速的攻防转换，令球队主场出击稳占上风，推介主客和让一球的「主胜」。

般尼茅夫近况如日中天，球队已连续13场联赛未尝败绩，创下球会纪录。自4月以来，樱桃更成功从高不败率中提升胜率，先后作客以2:1力克榜首的阿仙奴和主场出名恶啃的纽卡素，赛绩含金量十足。经过33轮赛事，这队主场座位全英超最少的球会已录得11胜15和7负，以48分位列联赛第8位，与第6位的车路士同分，在球季仅余5轮之下，争取球会史上首次跻身欧洲赛，成为强大的推动力，斗志毋庸置疑。

年仅22岁的阿历斯史葛今季成为队中表现最抢镜之一，这名全能中场今季32场联赛俱有上阵，成为领队伊拉奥拿战术体系中不可或缺的阵眼。这名英格兰小国脚前仗在作客击败阿仙奴一役，交出大师级表现，不但射入致胜一球，全场更录得91%的传球成功率、8次夺回球权及13次防守贡献，表现全面。史葛的个人数据非常亮眼，322次防守贡献及32次拦截次数在英超同位置球员中排名前10%，其场均接近6次的夺回球权，完美体现其覆盖范围广、攻防转换效率极高的特点。以其表现，足助般尼茅夫在今仗稳占上风。

列斯联近况有水分

客军列斯联赛前领先第18位的热刺8分，护级已十拿九稳。球队近4场不败，包括上仗主场以3:0大胜狼队。然而，狼队已提前宣告降班，此役的参考价值不大。列斯联今季作客成绩欠佳，16场作客仅2胜，今仗要对士气正盛的般尼茅夫，恐怕难以全身而退。马高

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