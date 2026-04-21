意杯 | 大只佬「斗木」有着数 国米「细」入决赛

国际米兰近期录3连胜，几乎笃定重夺意甲冠军，今晚将在意大利杯四强次回合跟科木争入决赛，剑指本土双冠。国米前仗在联赛4:3击败科木，但全场处于下风，预计今仗或处被动形势，尤幸阵中法国中锋马古斯杜林凭其身体质素超群，加上近3场入4球作脚风，仍有一锤定音之力。惟论值博率，首推入球大细2.5球细。马高

国际米兰近期表现越战越勇，近期在联赛3连胜后，尚余5轮赛事已领先次席AC米兰12分，几可提早庆祝重夺联赛冠军。论近况3仗合共射入12球失7球，状态极佳。国米前仗作客科木时以4:3击败，颇具参考价值。科木在该役占60%控球，全场射门以24:7占先，预期入球3.12对比国米的0.88球更有极有差别。控制大局的科木最终被国际米兰个别球员包括马古斯杜林和杜菲斯的身体条件摧毁，其中名宿之后杜林接应直接长传独取两球，这名法国国脚全场个人对抗11次赢8次，全面辗压对方防线。这种优势在今仗仍举足轻重。

两队在首回合中以0:0打和，而科木在控球上同样占优，在今仗四强战的策略上，极大机会减少冒进，小心翼翼，以图淡化身体条件上的劣势，因此，入球机会未必多。



马高推介

入球大细[2.5] 球 细

香港时间周三凌晨3:00直播