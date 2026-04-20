意甲｜费伦天拿小将冒起 胜仗陆续有「莱」

莱切 VS 费伦天拿

Now638台周二凌晨2:45直播

推介：让球主客和 [+1] 和

作客的费伦天拿近4战豪取3胜，刚战反胜水晶宫令球队信心大增。意大利小国脚尼安度今季展现优厚天赋，后上得分能力极出色，各赛事已入6球，为紫百合增添入球板斧。相反，主队莱切的组织力与进攻威胁堪称全意甲最差。今仗博费伦天拿仅赢一球有3.55倍分头，直取让球主客和的「和」。

费伦天拿近期渐入佳境，近4场赛事录得3胜佳绩。虽然周中欧协联8强次回合最终饮恨出局，但球队主场反胜英超对手水晶宫，足以让大军重拾信心与士气。球队回勇的关键，离不开21岁中场尼安度的爆发。身高1.9米的他拥有极佳身体质素，不仅于中场一柱擎天，杀入禁区的进攻意欲更是对手恶梦。他在对水晶宫射入一记世界波，在压力下仍然能充分发挥。尼安度状态大勇，其强大后上冲击力，势成紫百合今仗赢波的最重要因素。

反观主队莱切近况持续低迷，球队的进攻表现简直令人绝望。不论在组织力还是创造威胁上均敬陪意甲末席，前锋经常陷入哑火窘境，缺乏破门板斧。面对士气正盛的费伦天拿，莱切主场出击亦难以取得入球，今仗注定只能挨打。马高