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英超｜马迪达一「锤」定音 水晶宫「主胜」稳

波盘王
更新时间：07:00 2026-04-20 HKT
发布时间：07:00 2026-04-20 HKT

水晶宫 VS 韦斯咸
Now621台周二凌晨3:00直播
推介：让球 [0/-0.5] 主胜

水晶宫近期状态回勇，不但在欧协联轻松晋级4强，上周联赛更反胜纽卡素，主场录得两连胜。首席射手桑马迪达的复出明显带动球队的进攻回复效率，个人更在近3场已射入3球，难怪今晚在联赛对战意十足的韦斯咸，仍备受看好，让球盘主让平手/半球「主胜」是信心之选。

水晶宫在季尾阶段展现出极佳的竞技状态，主场威力更是势不可挡。球队近期各项赛事主场表现稳健，在早前的欧协联8强迎战意甲劲旅费伦天拿，全场控制战局并取得压倒性的控球率及攻门数据，最终3:0轻取对手顺利杀入4强，极大鼓舞了士气。这股气势亦延续至英超赛场，上周联赛面对实力分子纽卡素，即使早段先落后，但球队越战越勇下，凭下半场的狂攻成功2:1的反胜，录得主场两连胜。数据显示，水晶宫近两仗主场创造共24次射门，两仗的预期入球为3.05和1.95，主场攻力有保证。

球队近期战绩及时回升，首席射手桑马迪达的伤愈复出绝对是关键。这位法国前锋在阵中扮演着不可或缺的桥头堡角色，他的回归明显大幅带动了球队整体的进攻效率。从季内的数据可见，当桑马迪达在阵时，水晶宫的前场入球转化率大幅提升，场均入球数字更是翻倍。他不但具备出色的停球及二传能力，其门前把握力更是球队得分保证。在复出后的近3场比赛中，桑马迪达个人已轰入3球，包括对纽卡素时射入吹响反击号角的关键一球。有这位大勇射手助阵，水晶宫锋线今晚誓必撕破敌军防线。

韦斯咸胜仗不足为据

韦斯咸现时比第18位的热刺多2分，护级形势仍然十分恶劣，球员承受着巨大压力。虽然球队上仗在联赛大胜狼队，看似重拾火力，但该场大胜很大程度上是因为对手狼队已提早降班，在毫无抢分压力下全面放弃防守、态度散漫所致。韦斯咸整体的攻守组织并未真正改善。面对水晶宫，铁锤帮单凭上仗虚火恐难招架。马高

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