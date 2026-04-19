英超｜卓基领衔拆厂 曼城三分在望

曼城 VS 阿仙奴

Now621、611台周一凌晨0:30直播

推介：让球 [-0.5/-1] 主胜

主场的曼城在季尾冲刺阶段彻底解放乱杀模式，近3仗以兵不血刃的姿态连胜阿仙奴、利物浦和车路士，合共入9球兼一球不失，今晚在主场再遇势颓态沉的手下败仗兵工厂，胜望甚浓。法国进攻中场卓基技术和创造力惊人，近两战交出3个助攻，有其压阵下，畏首畏尾阿仙奴更易崩溃，让球盘主让半球/一球「主胜」稳执。

传统上，曼城总在季尾进入无敌状态，以惊人走势冲击冠军，今季亦不例外。自欧联出局后，蓝月亮似乎将所有精力转移至国内赛场，战绩更上一层楼。曼城在各项赛事已连续击败3大劲敌，包括联赛杯决赛以2:0轻取今仗对手阿仙奴，足总杯4:0大胜利物浦，以及上周联赛3:0作客以摧枯拉朽的姿态凌辱车路士，3战共入9球且不失一球的完美战绩，尽显王者霸气。在联赛杯决赛，曼城在无甚压力下轻松捧杯，无疑在今场天王山之战前，已占据绝对的心理优势。再者，在哥迪奥拿领军下，蓝月近5年未曾在4月份输波，合计32场赢29场，状态和信心均在顶峰。

自奇云迪布尼离队后，曼城一直在寻找能主宰中场的灵魂人物，今季从里昂签入的22岁法国国脚卓基，完美地填补这空缺。哥迪奥拿盛赞卓基为「非凡的天才」，他的盘球、创造力及双枪属性皆属顶流，今季已录得10个联赛助攻，包括上仗对车路士时妙传予尼高奥莱利和马克古希建功，尽显大师级功架。外界对卓基评价极高，曼联名宿史高斯更大胆预测，凭卓基的创造力，曼城今仗能轻松以两至三球大胜。

兵工厂锋线无力

相比之下，阿仙奴近况跌至冰点，现时联赛领先优势只剩6分且多踢一场，今仗若败在失分上即优势尽。近5场仅一胜，兵工厂先后在两杯赛不敌曼城甚至英冠的修咸顿，上轮联赛更在主场不敌般尼茅夫，本土3连败，仅在主场0:0闷和士砵亭晋级，手执欧联四强一席作最后一寸遮丑布。久未捧杯的输家心态，正蚕食全队每一人，心理压力极大下，随时全面崩溃。 马高