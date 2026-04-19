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英超｜势一球上落 「爱」齐利物浦两波胆

波盘王
更新时间：16:30 2026-04-19 HKT
发布时间：16:30 2026-04-19 HKT

爱华顿 VS 利物浦
Now621、611台今晚9:00直播
推介：波胆2:1 & 1:2

刚在欧联出局的利物浦，近两战表现比早前明显改善，尤其每当小将安古莫夏上阵即能带来威胁，今仗若被派上阵，面对转身慢的奥拜恩会占明显优势，胜负关键所在。双方近6场交手仅1次打和，押对碰波胆2:1及1:2。

利物浦周中在欧联次回合再一次被巴黎圣日耳门以2:0击败，现时只能将所有希望放在联赛，若能保持现时联赛的第5位即可出战来届欧联，惟实际上红军的积分跟其后的车路士，甚至今仗的对手爱华顿仅有4至5分差距，今仗若落败将面临更大压力。

幸而，红军年仅17岁的翼锋安古莫夏在近两战上阵，明显为球队带来正面影响。对富咸一役正选上阵，即在上半场独力先开纪录，而在对圣日耳门入替后，亦带动球队扭转颓势。这名小将今仗将面对速度慢的奥拜恩，对位优势明显，绝对是胜负关键所在。

主队爱华顿近况稍占先，近5战录3胜1和1负，但整季联赛的主场战绩仅6胜4和6负，成绩比作客差，难言主场之利。两队近6次交手，有5次皆由主场一队胜出，仅1次未分胜负，博2:1及1:2波胆对碰属正路之选。马高

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