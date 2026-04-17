意甲｜尼高柏斯大超班 科木远征「萨」无赦

萨斯索罗 VS 科木

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推介：让球主客和 [-1] 客胜

科木现时在联赛排第5 ，距离欧联席位仅两分之差，上周3:4败于榜首国际米兰只是不幸，不论实力或战意皆远胜今晚主场出战的萨斯索罗。下季极大机会返回皇家马德里的进攻中场尼高柏斯几乎以一己之力击败国米，级数和状态绝佳，可领军大胜防守一般的对手。让球主客和客让一球不妨直取「客胜」。

法比加斯执教的科木已不再是黑马，现时积58分紧咬第5位，距离第3的AC米兰和第4的祖云达斯分别只差5分和2分，在联赛最后冲刺阶段，正式向传统列强发起挑战。两队意甲班霸下轮更要直接交锋，两虎相争必有一伤下，总有至少一队失分，只要科木在余下6轮保持水准，科木有极大机会后上抢得一席欧联参赛资格。尤其科木今季联赛两循环双杀祖云达斯，在对赛往绩上占优，若两队同分即可凭较佳对赛压倒斑马军团，形势乐观。

秉承巴塞隆拿的Tiki-Taka足球哲学，科木的入球能力在意甲排第2多，现时总失球更是最少的一队，实力绝对远胜今场对手萨斯索罗。纵然球队的8场不败走势，在上周激战国米时被终止，但科木在该役不但以6成控球率占优，而且全场24次射门和3.12的预期入球同样凌驾于只得7射和0.88预期入球的国际米兰，表现上可谓该胜而败而已，实际上国米是被科木全场辗压，可见其实力已是意甲顶流级别。

萨斯索罗大踢风流波

队中球星，备受美斯赞赏的阿根廷新贵尼高柏斯在上仗交出星级表现，先策动助攻攻予队友破门，再自己独力射入一球世界波，其后再勇闯禁区搏得12码，球队3个入球皆出自其脚下。此子不论在盘传控射和意识上，绝对是意甲首屈一指的存在。有其压阵，今仗面对排11位，尽打风流波的萨斯索罗，绝对大胜可期，况且主队上仗有队长兼精神领袖比拉迪红牌被逐，今仗需停赛，在战意上实难以值得被寄望。让球主客和客队让一球的「客胜」有2.52倍分头合理，单头或过关皆宜。马高