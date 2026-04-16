欧霸｜维拉地头照「博」 半场入球必多

阿士东维拉 VS 博洛尼亚

Now643台周五凌晨3:00直播

推介：半场入球大细1.5「大」

阿士东维拉有「欧霸杯之父」艾马利领军，加上主场威力十足，实力有保证。该队有调度得宜的泰利文斯强势回归，有力领军于今晚欧霸8强次回合主场迎战博洛尼亚时你来我往，预料半场大手交易可期，半场入球大细1.5「大」值捧。

主队阿士东维拉近期表现回稳，比利时中场泰利文斯伤愈复出后，球队攻守俱见改善，首回合即交出两记助攻已可见一斑。更重要的是，领队艾马利堪称欧霸专家，在此杯赛共入5次决赛，并先后领西维尔及维拉里尔共4度夺冠，带队夺冠经验丰富，在淘汰赛运筹帷幄。其麾下的维拉在主场欧战近17场主场赛事赢足15场，近8场更全胜，有此地头气势，今场必力图上半场尽量入球以锁定晋级4强席位。

泰利文斯复出即勇

而客军博洛尼亚刚欧霸作客表现出色，自首圈败给维拉后，其后5场作客赛事全胜，出国征战展现勇气。球队进攻欲强烈，欧霸总射门243次和命中目标83次均为各队之冠。考虑到博洛尼亚在意甲已无目标，今仗必倾巢而出，力图尽早收复失地。然而，这种全攻型策略，同时为维拉提供大量的反击空间，两军都有权再添纪录。

首回合虽然博洛尼亚落败，但翼锋庄拿芬路维的表现却赢尽掌声，连维拉领队艾马利亦点名称赞其表现非常出色。他在该仗不仅凭个人能力内切入后，射入世界波，更在边路不断爆破，全场录得11次成功过人，并创造8次射门机会，两项数据皆是欧霸杯淘汰赛阶段最高纪录。这位英格兰球员今季已为博洛尼亚在各赛共入7球及交出3次助攻，其中在欧霸杯入4入球。今仗回到家乡英格兰作赛，路维为吸引更多英超球探目光，必定会施展浑身解数争取入球。预料今场两军半场入球必多，半场入球大细1.5「大」十分值博。马高