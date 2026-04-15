欧联｜拜仁有「里」无我 驳火入球必多

拜仁慕尼黑 VS 皇家马德里

Now643台周四凌晨3:00直播

推介：入球大细 [3.5] 大

首回合领先2:1的拜仁慕尼黑今仗回师安联球场，在欧联8强次回合再对皇家马德里，表现光芒四射的法国翼锋米高奥利斯定必再成主角，率军今季主场20场赢18场的拜仁再下一城。两队首回合已各有20次射门，预料今场再斗得灿烂，入球骚可期，推介入球大细3.5球「大」。

拜仁慕尼黑在德甲总入球早已破百，加上近况大勇，近15场各项赛事未尝一败。拜仁在首回合中，制造2.99的预期入球及20次射门，足证进攻质素优异。 当中，法国翼锋米高奥利斯绝对是球队灵魂，在首回合不仅助攻予哈利卡尼入球，更以4次射门和4次成功盘扭，在右路不断撕破皇马防线。这名法国球星的创造力和威胁，加上其全能的防守贡献和跑动，控制比赛节奏，堪称大师级表现，今仗势必再次成为带领拜仁大胜晋级。

虽然皇家马德里在首回合计有20次射门，但最终只能凭基利安麦巴比的入球挽回劣势，这很大程度归功于拜仁门将纽亚的超神级表现。纽亚在比赛中多次关键扑救，包括救出云尼斯奥斯祖利亚和麦巴比的必入球，才能力保胜果。尽管皇马近3场不胜稍显不稳，但前线球员的个人质素依然顶级，今仗绝对有力攻破拜仁大门，上演入球大战。 马高