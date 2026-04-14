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欧联外│马体会HP爆灯 坐「和」望赢「塞」钱入袋

波盘王
更新时间：07:00 2026-04-14 HKT
发布时间：07:00 2026-04-14 HKT

首回合先拔头筹的马德里体育会，球员休息时间充裕，为今场生死战做足准备。该队有欧联表现光芒四射的前锋祖利安艾华利斯领衔攻坚，今晚欧联8强回师主场迎战后防天残地缺的巴塞隆拿时有望不败晋级，主客和的「和」不妨一试。加利李尔

施蒙尼收起10名主力 储满体力搏杀 

首回合领先两球的主队马德里体育会，对今场的重视程度，从轮换部署便可见一斑，主帅施蒙尼在上周末联赛作客1:2仅负西维尔，将首回合全部10名场区正选球员收起，明显为硬仗养精蓄锐。施蒙尼过往曾两度在欧联8强淘汰巴塞，而首回合的胜利更终结了其作客鲁营25场的不胜纪录，信心大增。事实上，马体会近两场欧联主场赛事共攻入9球，坐阵主场攻势锐利；死球更是入球泉源，至今已取得10个死球入球，冠绝欧联，势必成为今仗的一大杀着。

艾华利斯欧联脚风顺

 

若要数马体会今场的取分之匙，必然是前锋祖利安艾华利斯。这位阿根廷国脚欧联创造力惊人，创造多达30次入球机会在所有球员中高踞第2；其预期助攻值亦达3.8亦同样名列次席，加上近5场欧联赛事共交出5入球及2助攻，其全面的表现势必对巴塞防线构成极大威胁。

巴塞隆拿后防天残地缺

 

客军巴塞隆拿则充满暗涌，球队在欧联历史上从未在首回合主场落败的劣势下，次回合作客成功翻盘。再者，球队后防线正面临人脚不整的危机，年轻中坚古巴斯因上场领红而要停赛，而另一守将谢拉特马田亦在上周末联赛因伤退下火线，防线损兵折将下，次回合收复失地难度甚高。预料主队有力不败晋级，主客和的「和」开出机会不低，值得支持。

加利李尔推介
主客和 [和]
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