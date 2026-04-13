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英超｜地头以逸待劳 曼联必大「斯」杀

波盘王
更新时间：07:00 2026-04-13 HKT
发布时间：07:00 2026-04-13 HKT

曼联 VS 列斯联
Now621、611台周二凌晨3:00直播
推介：让球 [-1] 主胜

曼联在英超录得主场5连胜，加上赛程上比对手有更多时间休息，体力和准备都明显占优。今仗面对防线不稳、失球频频的列斯联，胜望压一。红魔锋线大将麦比奥莫拥有极强突破力，埋门把握力亦高，面对列斯联积弱的防线，尤其虎入羊群。今仗推介让球盘主让一球的「主胜」。

曼联自从由卡域克接手后，战绩稳步上扬，联赛已攀升至第3位。球队今季火力明显急升，进攻核心般奴费南迪斯状态巅峰，一人便创造了超过100次入球机会，并交出16个助攻，冠绝联赛，带动全队在创造力上提升。虽然球队上轮作客与般尼茅夫打成2:2平手，但后者其后在主场击败实力强横的阿仙奴，足以证明该场和局并非自身不足，而是对手实力强，间接反映曼联的整体实力及状态依然处于高水平。

曼联前锋麦比奥莫今季在英超已射入9球并交出3次助攻，是球队主要得分点之一。这名喀麦隆国脚的中距离射门威胁极大，预期入球值录得8.2球，不论预期入球或实际入球数，均排在联赛前列，更反映其射术精湛。他今季录得60次射门，当中30次命中目标，50%的命中率极具效率。预计今仗他将会面对列斯联后卫史度尔克，后者在防守一对一的数据上表现较弱。麦比奥莫凭其出色的突破能力将占尽上风，足以主宰比赛胜负。 

列斯联后防穿窿

列斯联护级形势不容乐观，今轮前仅比降班区高出3分，球队近期更6场不胜。列斯最大的弱点在于防守，防守球员单对单防守方面能力不足，每当下半场体能下降，中场防守屏障减弱即极易失球，亦因此经常在领先的情况下被对手反胜或追和，球队近5场联赛更有多达4场食白果，攻力极度疲弱，欠爆冷条件。 马高

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