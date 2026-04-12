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英超｜新官上任三把火 热刺半场必去尽

波盘王
更新时间：08:00 2026-04-12 HKT
发布时间：08:00 2026-04-12 HKT

新特兰 VS 热刺
Now621台周日晚上9:00直播
推介：半场主客和「客胜」

经过近3周调整的热刺，新帅上任的有望施下马威，开赛必抢。该队有突破力强的翼锋马菲斯泰尔衡锋陷阵下，有力于今晚英超半场领先主埸威力已失的新特兰，半场主客和的「客胜」分头不俗，值得一试。

赛前排英超第18的客队热刺，对上11场英超3和8负走势极颓，不过自3月22日主场0:3负诺定咸森林后，球队有足足3个星期没有赛事，球员有时间调整心态。而热刺高层亦把握时间，于3月尾委任迪沙比出任主帅，这位擅长地面组织的教练更明言，下季无论如何都会继续领军，稳定军心之余，顺道激励众将一致抗敌，开赛有力一鸣惊人。

热刺翼锋马菲斯泰尔近仗表现抢镜，上场3球负森林一役，个人作出4次成功盘扭成全场并列最多，除反映突破力强外，亦证明这位快马在逆境时仍可克服心理障碍，斗志强顽特别适合护级。考虑到排第11位的主队新特兰基本上已无护级压力，而近5次主场联赛已输3场，与上半季12场地头不败的威力相距甚远，战意未明下不宜高估。半场主客和的「客胜」有3.1倍，可克服客队新帅的未知之数，相当值博。加利李尔

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