英超｜曼城拆「车」特醒 博由头赢到尾

车路士 VS 曼城

Now621台周日晚上11:30直播

推介：半全场「客客」

曼城先后击败劲敌，表现极具说服力，为联赛后段部署奠定基础。该队在大勇的中场卓基穿针引线下，今晚英超作客近况低迷的车路士时，具备早段建立优势条件，半全场「客客」值得留意。

赛前排英超次席的曼城，在上月联赛杯决赛两球击败阿仙奴，国际赛期后又于上周足总杯4:0大胜利物浦，足证已进入季尾直路模式，为联赛力追领头羊兵工厂奠定基础。蓝月于此两仗除共入6球及一球不失外，亦分别创造黄金机会3次及4次，两场皆比对手多出两次，锋线效率全面释放，从前锋艾宁夏兰特对红军时独取3球，交出今季在球会的首次帽子戏法就已可见一斑。

然而，曼城的进攻威胁并非只依赖前锋终结，中场卓基的组织能力同样不可或缺。这位22岁法国国脚不但联赛交出8次助攻属英超第2多，场均预期助攻值0.46及15次创造黄金机会，分别排英超之首及第2多，传送视野一流。队友安东尼施美安更对卓基的创造力不吝赞美之词：「卓基是世界上最好的球员之一，他持球时几乎能做任何事，并让我在场上变得轻松。」

车路士势颓兼内乱

主队车路士国际赛期前连败4场，合共失掉12球，防守问题极大。加上副队长安素费南迪斯因言论风波被球会禁赛，除主帅罗仙尼亚的排阵安排备受考验外，防守中场的硬净度亦有所削弱，应付对手一众技术上乘中场难度增加。往绩上，蓝狮对上10次正式赛事对曼城仅录3和7负，当中6场更食白果，主场毫无优势加上内忧外患，今场势只能挨打。预料客队半场已可领先，并将优势延续至完场，半全场「客‑客」属合理之选。加利李尔