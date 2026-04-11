意甲｜应付强队无「兰」度 乌甸尼斯坐和望赢

AC米兰 VS 乌甸尼斯

Now638台周日凌晨0:00直播

推介：让球主客和 [+1] 客胜

客军乌甸尼斯今季面对前列球队屡有佳作，近3仗有2场保持不失球，防守越见稳健。该队有首席射手基伦戴维斯复出领衔攻坚，势领军于今晚意甲远征近况低迷的AC米兰时，令对方防线带来巨大威胁，今仗不妨冷敲让球主客和乌甸尼斯受让一球的「客胜」。

乌甸尼斯今季堪称强队杀手，面对联赛前列分子时有惊喜，遇强越强。今季曾在主场力克劲旅拿玻里，亦曾作客以击败榜首国际米兰，近期亦跟前列的阿特兰大以及走势极勇的科木打和，韧性仍佳。锋线上，射手基伦戴维斯上场赛和科木一役停赛缺阵，令这名今季在联赛已攻入10球的英格兰射手，今场可以满血回归，其冲击力及门前触觉，必定大大提升乌甸尼斯的抢分能力。

A米已退出争标行列

AC米兰在上期国际赛期前一度保持一丝争冠希望，但上轮不敌拿玻里后，现时已跌落第3位，与榜首积分差距拉开至9分，在联赛仅剩7轮的情况下，重夺冠军的希望近乎零。球队近6场联赛输3场，状态起伏不定，士气和战意均成疑问。米兰若未能及时调整心态，主场极大机会失分。马高