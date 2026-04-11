英超｜主场王不容小觑 宁博般茅角「大」

阿仙奴 VS 般尼茅夫

Now621、611台今晚7:30直播

推介：开出角球大细 [11.5] 大

保持11场不败的般尼茅夫现时全无护级压力，今仗以逸待劳下作客阿仙奴，体力占优，队中年青前锋高洛比活力和天赋十足，其前场压逼抢断及入球能力在同龄球员中首屈一指，后备入替亦保证战斗至最后一刻。今仗胜负充满悬念，反而般尼茅夫擅长制造角球，而主队阿仙奴更被誉为「Corner FC」，今仗一于向角球大细11.5球「大」埋手。

客队般尼茅夫近期韧力极高，英超已连续11场不败，刷新球会的顶级联赛纪录。尽管这11场中有多达7场和波，包括近5场连续跟对手握手言和，但已足证有力跟任何球队纠缠。数据上，般尼茅夫虽然入球数字未算突出，但射门及角球数字一直保持在高水平，以上轮斗曼联为例，双方合共开出14个角球和制造30次射门。事实上，现时樱桃在一周一赛的节奏下，比要兼顾欧联的兵工厂，体能上处于绝对优势，即使或在今场处于落后局面，仍有足够本钱与对手周旋到底。

高洛比有力改变战局

般尼茅夫在近两个转会窗都有主力相继他投，却造就年仅19岁的法国前锋高洛比乘势崛起。此子在其处子英超球季已入9球，成为继99至00球季高云地利的罗比坚尼后，最有机会在处子赛季入球达双位数的年轻球员。这名法国小国脚不但射门触觉极佳，更擅长利用速度和身体对抗在前场制造混乱，即使或以后备身份入替，仍然能保证球队进攻质素和强大输出。

阿仙奴刷角球了得

而英超冠军近在咫尺的主队阿仙奴，仍保持主场15战12胜2和1负的强劲走势，胜率高达80%。阿迪达的球队在主场往往采取主动，今季场均7次角球的数字长期高企，而其角球攻势可谓质和量并重，兵工厂已是被忘掉的名字，今季被他队球迷冠名「Corner FC」，即使略带讽刺意味，新外号的背后仍见客观而实际的震摄力，今仗角球数字绝对值得期待。马高