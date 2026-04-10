法甲｜摩纳哥遇神杀神 无惧作客照「黎」料

巴黎FC VS 摩纳哥

Now643台周六凌晨1:00直播

推介：波胆 0:2 & 1:2

摩纳哥近期在联赛录得6连胜，并且连续8场各项赛事都能攻入至少两球，前锋线脚风大顺，阵中首席射手科拿连巴洛根便近8仗更狂轰8球，状态如日中天。主队巴黎FC虽近况不俗，但攻力疲弱，联赛场均只入1.2球，面对攻力强横的摩纳哥，实在难以匹敌。今仗推介波胆0:2及1:2。

摩纳哥状态正处本季巅峰，联赛连赢6场，论近况在法甲连榜首巴黎圣日耳门也尤有不及。更难得的是，摩纳哥近期的手下败将不乏联赛前列分子，包括作客以3:1击败班霸圣日耳门，以及朗斯、里昂和马赛等皆为联赛榜前6强队，胜仗含金量极高。摩纳哥现时与第4位的马赛同分，距离第3位的里尔亦只有1分之差，为争夺来季欧联席位，球员战意必定高昂。加上球队连续8场攻入至少两球，输出稳定，赢波本钱十足。

现年24岁的美国前锋科拿连巴洛根，正经历其职业生涯高峰。继22至23球季外借兰斯攻入21球后，今季在摩纳哥的终于重拾射门鞋，至今已在各赛攻入16球，当中包括5个欧联入球。这名步大力雄的前锋近期状态惊人，近8场入8球，更创下连续6场法甲赛事皆有进帐的纪录。以上足证经季中调整后，巴洛根已重拾佳态，成为摩纳哥冲击欧联资格的最重要武器。

巴黎FC守强攻弱

主场的巴黎FC近期表现相当硬净，已连续5场不败，暂时脱离降班区。今季首循环作客摩纳哥更爆冷赢波。然而，球队入球能力低，28场仅入33球，场均仅1.2球，亦间接令球队的和波率极高，28场有多达11场和波收场，即使在近期不败的走势中，仅一场入多于一球而已。只要摩纳哥能保持近期的进攻效率，要从客场全取三分应无难度。 马高